Marché des services de réparation et d’entretien automobiles 2022 Rapport sur la taille du rapport 2022 Croissance, part, principaux acteurs clés avec ventes, aperçu de l’activité, analyse SWOT 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des services de réparation et d’entretien automobiles . Meilleurs experts en la matière, chercheurs, et des professionnels des études de marché ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes utilisent une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Services de réparation et d’entretien automobile .

La taille du marché mondial des services de réparation et d’entretien automobiles était de 536,5 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des services de réparation et d’entretien automobiles devrait atteindre 931,7 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% pendant la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol996

Les diagnostics complexes fournissent des services de réparation et d’entretien automobiles allant de l’alignement des pneus et des roues aux ajustements d’huile pour maintenir les voitures particulières et les véhicules utilitaires en état de marche. De nombreux composants du véhicule, tels que les freins, les moteurs, les filtres et les batteries, ne sont pas inspectés visuellement, malgré le fait que des services d’entretien et de réparation de routine sont nécessaires pour améliorer les performances du véhicule. De plus, les vidanges d’huile régulières, la réparation des freins, le fonctionnement de la climatisation et l’alignement des roues contribuent tous à prolonger la durée de vie du véhicule.

Facteurs influençant le marché

L’éventail croissant des progrès technologiques a entraîné une amélioration de la qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des véhicules. En conséquence, cela augmente la durée de vie moyenne de l’automobile. L’utilisation de turbocompresseurs automobiles, de systèmes start-stop et de catalyseurs de contrôle de la pollution a amélioré l’économie de carburant et la durée de vie des véhicules. Compte tenu de la fiabilité croissante, il y a eu une augmentation significative du nombre de véhicules vendus dans le monde au cours des dernières décennies.

La vente au détail en ligne devrait limiter la croissance du marché des services de réparation et d’entretien automobiles. Au contraire, l’urbanisation croissante et la demande croissante de véhicules efficaces à usage régulier contribueront également à la croissance du marché mondial des services de réparation et d’entretien automobile.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de services de réparation et d’entretien automobiles a considérablement diminué, car l’utilisation des véhicules a fortement diminué. À la suite de la pandémie, le marché a été confronté à plusieurs défis lorsque les gouvernements ont introduit des restrictions de verrouillage. De plus, la terreur de la pandémie a créé une pénurie de main-d’œuvre, qui a finalement entravé la croissance du marché des services de réparation et d’entretien automobiles. Les activités de déplacement régulières ont également été réduites car les bureaux ont commencé à proposer du travail à domicile aux travailleurs, ce qui a finalement affecté la demande de services de réparation et d’entretien automobiles.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol996

Analyse régionale

Le marché mondial des services de réparation et d’entretien automobile devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé en Asie-Pacifique. Cela est attribuable à la croissance rapide du marché automobile dans la région. En outre, la population croissante de la région et ses demandes liées à une mobilité efficace bénéficieront également au marché des services de réparation et d’entretien automobiles au cours de la période d’étude. La région peut également s’implanter solidement sur le marché des services de réparation et d’entretien automobiles en raison de la présence de l’une des plus grandes industries automobiles.

Concurrents sur le marché

• Jiffy Lube International

• Arnold Clark Automobiles

• Halfords Group

• Asbury Automotive Group

• Goodyear Tire & Rubber Company

• Ashland Automotive

• Firestone Complete Auto Care

• Belron International

• Driven Brands

• Carmax Autocare Center

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des services de réparation et d’entretien automobile se concentre sur les véhicules, les fournisseurs de services et les régions.

Par type de véhicule

• Vélos et scooters

• Voitures de tourisme

• Véhicules utilitaires

Par fournisseurs de services

• Concessionnaires automobiles

• Franchise Réparations générales

• Ateliers de réparation/carrosserie locaux • Ateliers

spécialisés

• Magasins de pneus

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol996

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol996

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/