Marché des services de recherche sur l’économie et les résultats de la santé (HEOR) en Europe Analyse d’impact Covid-19 | Axtria, Inc., Avalon Health Economics LLC, PHARMALEX GMBH

L’HEOR joue un rôle essentiel en fournissant des preuves comparatives pour le choix des produits et des services. La sélection du produit ou du service approprié aiderait à améliorer les résultats de santé des patients avec des dépenses de santé justifiées. Il fournit les informations les plus précieuses qui permettent de réduire le gaspillage de produits, de services et d’argent. De telles preuves sont essentielles pour identifier les meilleures politiques de déploiement des budgets de santé qui profiteraient aux patients. Les services HEOR aideraient également les prestataires de services de santé à prêter attention aux dépenses incertaines en chirurgies et procédures cliniques inutiles.

savoir comment la pandémie de COVID-19 aura un impact sur le marché européen des services de recherche sur l’économie et les résultats de la santé (HEOR) | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01312

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• Axtria, Inc.

• Avalon Health Economics LLC

• PHARMALEX GMBH

• Groupe d’analyse

• API ICÔNE

• IQVIA Inc.

• CORPORATION McKESSON

• Synéos Santé

Segmentation du marché des services de recherche sur l’économie et les résultats de la santé en Europe (HEOR)

Par service

Modélisation/évaluation économique

Analyse de données et systèmes d’information du monde réel

Résultat clinique

Solutions d’accès au marché et remboursement

Par fournisseur de services

Conseil

Organismes de recherche sous contrat

Par utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Entreprises biotechnologiques/pharmaceutiques

Organismes gouvernementaux

Obtenez un exemple de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01312

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation dans le monde expliquent que le marché créera une perspective conservatrice pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une explication plus détaillée du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/