Marché des services de radiologie : analyse des facteurs de croissance clés, opportunités potentielles et perspectives 2022-2029

Analyse et taille du marché mondial des services de radiologie

Au fil des ans, les services et équipements de radiologie ont gagné en popularité dans le monde entier. La popularité de la télé-radiologie et des services d’imagerie basés sur le cloud a augmenté à mesure que la technologie d’imagerie médicale progressait. Par conséquent, divers déterminants de la croissance du marché devraient afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Le marché des services de radiologie était évalué à 1,33 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 6,03 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La « neurologie » représente le plus grand segment d’application sur le marché des services de radiologie en raison du nombre croissant de troubles nerveux tels que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, les maladies neurologiques et autres au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché mondial des services de radiologie

Les services de radiologie sont des services d’imagerie médicale utilisés pour diagnostiquer et traiter des conditions médicales. Les services de radiologie comprennent la tomographie par émission de positrons (TEP), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie, qui sont tous des traitements médicaux peu invasifs (CT).

Dynamique du marché des services de radiologie

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Fardeau croissant des maladies ciblées

La prévalence croissante des troubles liés à l’âge, tels que la maladie d’Alzheimer, l’arthrite, la maladie de Parkinson et la démence, est le facteur le plus important qui stimule la croissance de ce marché. Le taux de croissance de la population gériatrique devrait également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, la hausse des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, devrait également alimenter la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante à la santé des particuliers et la hausse du tourisme médical amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de procédures médicales peu invasives et l’acceptation accrue dans la communauté médicale devraient également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Progressions et sensibilisation croissantes

De plus, l’accent accru mis sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de soins de santé avancées devrait générer des opportunités lucratives pour le marché. Les innovations et les progrès croissants des technologies ainsi que la sensibilisation croissante du public au sein de la population et les progrès des infrastructures de santé offriront en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des services de radiologie

Remboursement défavorable

D’autre part, un scénario de remboursement inapproprié et défavorable dans les économies en développement et sous-développées devrait entraver la croissance du marché.

Divers problèmes de coûts et de risques

Le coût élevé des systèmes d’imagerie diagnostique entravera la croissance du marché. En outre, les risques associés à une forte exposition aux rayonnements pourraient défier le marché des services de radiologie au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des services de radiologie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des services de radiologie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse / aperçus régionaux du marché des services de radiologie

Le marché des services de radiologie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, procédure, type de rayonnement, application et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services de radiologie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Services de radiologie

Le paysage concurrentiel du marché des services de radiologie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des services de radiologie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des services de radiologie sont

Hitachi, Ltd. (Japon)

Siemens (Allemagne)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

GENERAL ELECTRIC (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Aspect Imaging Ltd. (Israël)

Bruker (États-Unis)

AURORA HEALTHCARE US CORP (États-Unis)

FONAR Corp. (États-Unis)

ESAOTE SPA (Italie)

Neusoft Corporation (Chine)

TOSHIBA CORPORATION (Japon)

Sanrad Medical Systems Private Limited (Inde)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

ONEX Corporation (Canada)

Hologic, Inc., (États-Unis)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., (Chine)

Quality Electrodynamics, LLC (États-Unis)

Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., (Chine)

Magritek (Allemagne)

