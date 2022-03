Marché des services de propriété intellectuelle avec analyse d’impact COVID-19, croissance, opportunité, prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des services de propriété intellectuelle devrait croître à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport comprend la dernière couverture de l’impact de COVID-19 sur le marché des services de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle fait référence à l’établissement par des esprits individuels sous la forme d’œuvres artistiques et littéraires, d’inventions, de symboles, d’images, de concepts, de noms et de dessins qui sont principalement utilisés dans le secteur du commerce. Le marché des services de propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement productif dans lequel l’innovation est valorisée et la créativité est encouragée.

Principaux acteurs clés du profilage :

1. Accumulation

2. Anaqua, Inc.

3. CPA Mondial

4. Dennemeyer S.A.

5. LexisNexis

6. Marques et greffier

7. Externalisation des brevets limitée

8. Patrice AB

9. Venable SENCRL

10. Wynne-Jones IP Limitée

Le rapport sur le marché des services de propriété intellectuelle fournit une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché dans des pays clés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis Italie, Chine, Japon , Corée du Sud, Inde, Australie, Brésil et Arabie Saoudite. Ce rapport étudie également la part de marché mondiale de Services de propriété intellectuelle, le paysage de la concurrence, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente et les distributeurs.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des services de propriété intellectuelle est segmenté en fonction du type d’IP, du type de service, de la taille de l’entreprise et de l’utilisateur final. Sur la base du type de propriété intellectuelle, le marché est segmenté en brevets, marques déposées, droits d’auteur, dessins et modèles. Sur la base du type de service, le marché est segmenté en protection et gestion de la propriété intellectuelle, diligence raisonnable en matière de propriété intellectuelle, évaluation de la propriété intellectuelle, paysage de la propriété intellectuelle. Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en PME, grandes entreprises. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en automobile, BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, médias et divertissement, gouvernement, semi-conducteurs, fabrication, autres

