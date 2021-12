Marché des services de laboratoire clinique Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Un rapport Marché des services de laboratoire clinique crédible a été préparé avec l’analyse de marché détaillée qui est effectuée par une équipe d’experts de l’industrie, des analystes habiles, des prévisionnistes dynamiques et des chercheurs avertis. Ce rapport est la meilleure source pour obtenir des informations et une connaissance sans précédent des meilleures opportunités de marché sur les marchés pertinents. L’étude de marché du rapport Marché des services de laboratoire clinique à grande échelle évalue la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les entreprises peuvent tirer de grands avantages de ces informations pour prendre une décision sur leurs stratégies de production et de commercialisation.

Le marché des services de laboratoire clinique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 217 941,33 millions USD d’ici 2027 contre 134 692,52 millions USD en 2019. La demande croissante de diagnostic précoce et précis des maladies est le facteur de la croissance du marché.

Les services de laboratoire clinique jouent un rôle important pour permettre aux médecins de prendre des décisions cliniques et diagnostiques appropriées à divers niveaux de services de soins de santé. La demande croissante de tests de diagnostic augmente la croissance du marché car ils sont utilisés pour les tests de diagnostic clinique.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont : –

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER), Laboratory Corporation of America Holding, Quest Diagnostics Incorporated, Spectra Laboratories (une filiale de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA), DaVita Inc., Eurofins Scientific, UNILABS, SYNLAB International GmbH, MIRACA HOLDINGS Inc., Sonic Healthcare, ACM Global Laboratories, Amedes Group, LifeLabs, Alere (une filiale d’Abbott), Charles River, Siemens Healthineers AG, BioReference Laboratories, Inc., NeoGenomics Laboratories, Inc., KingMed Diagnostics, Genomic Health, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

De nombreuses expansions et développements commerciaux sont également initiés par les entreprises du monde entier, ce qui accélère également la croissance du marché mondial des services de laboratoire clinique.

Par exemple,

En septembre 2019, Spectra Laboratories a annoncé la construction d’une installation de 200 000 pieds carrés dans le parc d’activités Stateline de Southaven. Plus de 300 travailleurs y vérifieraient des échantillons pour évaluer la qualité des reins des patients. Diffusion rapide des résultats des tests par l’agence, permettant aux patients d’accéder aux soins spécifiques dont ils ont besoin en temps opportun. Cette expansion augmente la productivité de l’entreprise qui augmente leur part de marché.

En septembre 2018, DaVita Kidney Care, une filiale de DaVita Inc., l’un des principaux fournisseurs de services de soins rénaux, a annoncé l’achèvement d’une installation de 150 000 pieds carrés des Laboratoires DaVita, un laboratoire clinique au service des cliniques de dialyse DaVita et de leurs clients. Cette expansion augmentera la valeur marchande de l’entreprise.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre de services de laboratoire clinique grâce à une gamme de modèles élargie.

Marché mondial des services de laboratoire clinique par spécialité (tests de chimie clinique, tests d’hématologie, tests de microbiologie, tests d’immunologie, tests de toxicomanie, tests de cytologie, tests génétiques), fournisseur (laboratoires hospitaliers, laboratoires indépendants et de référence, cabinet d’infirmières et de médecins) Laboratoires basés), application (services de bioanalyse et de chimie de laboratoire, services liés au développement de médicaments, services liés à la découverte de médicaments, services de tests toxicologiques, services liés à la thérapie cellulaire et génique, services liés aux essais précliniques et cliniques, autres services de laboratoire clinique), géographie (Amérique du Nord , Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du marché jusqu’en 2027

La demande croissante de services de laboratoire clinique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de la demande croissante de tests de chimie clinique. Par exemple, chaque année au Royaume-Uni, le citoyen ordinaire fait réaliser 14 tests par un spécialiste de laboratoire. Cependant, aux États-Unis, les tests de laboratoire sont la seule activité médicale dont le volume est le plus élevé et environ 13 000 millions de tests sont effectués chaque année. Par conséquent, ce facteur a conduit les patients à se tourner vers les tests de chimie clinique car il offre une large gamme de tests qui sont effectués dans les tests de laboratoire clinique. Dans le scénario actuel, les progrès technologiques augmentent la portée des patients vers les tests de laboratoire, qui deviennent progressivement plus précis et abordables. Par exemple, les tests au point de service (POCT) sont régulièrement appliqués dans les hôpitaux et autres pratiques de soins de santé, les patients n’ont donc pas besoin de se rendre dans les laboratoires cliniques pour les tests. L’utilisation croissante des tests au point de service a réduit la demande de tests qui sont traditionnellement exécutés dans les laboratoires de l’industrie.

La demande croissante de diagnostic précoce et précis des maladies à travers le monde est l’un des principaux facteurs d’une augmentation de la demande de services de laboratoire clinique. Par exemple, en 2018, l’Organisation mondiale de la santé a prévu qu’environ 1,8 million de nouveaux cas et près de 861 000 décès seraient dus au cancer colorectal (CCR). Ce facteur a augmenté le nombre de laboratoires cliniques dans le monde, car les retards dans l’accès aux soins contre le cancer sont très fréquents dans les présentations à un stade avancé, en particulier dans les populations les moins vulnérables et les milieux de ressources.

Table des matières-Instantané

– Résumé analytique

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence dans l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 5 7 Profils d’entreprise et chiffres clés de l’industrie

Chapitre 8 Industrie Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats et conclusion de la recherche

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Analyse au niveau du pays, par fournisseur

L’Amérique du Nord domine le marché des services de laboratoire clinique alors que les États-Unis sont le chef de file des services de laboratoire clinique. En Amérique du Nord en raison d’une meilleure évolution des produits et services, cette région domine les services de laboratoire clinique. L’Amérique du Nord compte des dépenses de santé plus élevées, en particulier aux États-Unis, l’Asie-Pacifique connaît une croissance avec le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation du tourisme médical ainsi que de l’augmentation de la population. Le nombre d’entreprises dans les pays émergents augmente en raison de l’augmentation de la demande de diagnostic des maladies dans les cliniques, les hôpitaux et d’autres domaines. De plus, le nombre croissant de dépenses de santé et le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires de diagnostic clinique en Chine et en Inde augmentent la demande de services de laboratoire clinique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Investissement énorme par laboratoire pour les services de laboratoire clinique et la pénétration de nouvelles technologies

Le marché mondial des services de laboratoire clinique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays dont la croissance dans l’industrie des sciences de la vie avec des services de laboratoire clinique demande l’impact du développement technologique dans les services de laboratoire et des changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des services de laboratoire clinique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

