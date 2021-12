Marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques 2021-2028 Connaître le taux de croissance, les tendances, la segmentation et les acteurs clés – Cigna, CVS Health, Anthem

Résumé du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques :

Un vaste document de marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques effectue une analyse géographique pour les principales régions telles que l’Amérique du Nord, la Chine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Inde, en ce qui concerne la production, le prix, les revenus et la part de marché des principaux fabricants. Cette étude de marché analyse également la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Un rapport d’étude de marché mondial sur les services de gestion des prestations pharmaceutiques fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que les estimations des différents segments et sous-segments du marché.

Chacun des sujets traités dans le rapport commercial de première classe Services de gestion des prestations pharmaceutiques est très bien étudié pour avoir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont les deux outils bien établis qui sont préférés par les entreprises en raison de leur potentiel pour générer un rapport d’étude de marché. Ils sont également utilisés lors de la préparation de ce rapport marketing. Les moteurs du marché et les contraintes du marché estimés dans le rapport fiable d’enquête sur le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques permettent de savoir comment le produit est utilisé au cours de la période récente et donnent également des estimations sur l’utilisation future.

Le marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les services de gestion des prestations de pharmacie fournissent plusieurs installations médicales aux patients. Ils sont gérés par des tiers administrateurs (TPA) qui font le lien entre les pharmaciens, les compagnies d’assurance, les demandeurs d’assurance et les fabricants de médicaments. Ils aident à réduire le prix des médicaments, à gérer les ordonnances, à planifier les meilleurs plans de santé pour les patients en offrant des remises et des rabais. Ils proposent des médicaments à des prix abordables par rapport à ceux vendus par les pharmaciens détaillants.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques sont la croissance de la demande de services d’assurance, l’augmentation de la survenue de maladies génériques et chroniques et le désir de se soigner efficacement.

Segmentation globale du marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques :

Sur la base du type, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en plans de santé commerciaux, plans d’employeur auto-assurés, plans d’assurance-maladie partie D, programme de prestations de santé des employés fédéraux et plans des employés du gouvernement des États.

Sur la base du modèle commercial, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en programmes de santé gouvernementaux, programmes parrainés par l’employeur et gestion de l’assurance maladie.

Sur la base de l’application, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en services de pharmacie par correspondance et en services de pharmacie hors courrier.

Sur la base du service, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en services de pharmacie de détail, services de pharmacie spécialisée, conception et consultation de régimes de prestations, traitement des réclamations de pharmacie de réseau, soins de pharmacie à domicile, examen de l’utilisation des médicaments, gestion des formulaires de médicaments, services d’analyse de données sur les drogues et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en prestataires de soins de santé, employeurs, fabricants de médicaments et autres.

Au niveau régional, l’Amérique latine domine le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques en raison de l’augmentation des programmes de santé gouvernementaux et des compagnies d’assurance maladie combinant et utilisant diverses ressources sur le marché pour fournir des prestations de soins de santé aux membres dans cette région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques :

Cigna CVS Santé Groupe UnitedHealth Hymne inc. Société Centène Systèmes DST Inc Plan de santé de la Fondation Kaiser Inc Santé Magellan Inc Société McKesson MedImpact Direct LLC Micro Merchant Systems Inc Prime Therapeutics LLC Rite Aid Corp Carte d’essai incorporée Alliance des bottes Walgreens

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les services de gestion des prestations pharmaceutiques, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Services de gestion des prestations pharmaceutiques Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques par régions

5 Analyse globale du marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques par type

6 Analyse globale du marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques par applications

7 Analyse globale du marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

