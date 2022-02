Marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) 2022 Analyse de l’industrie, aperçus historiques, tendances et prévisions 2029

Un rapport d’analyse de grande envergure sur le marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) comprend les bonnes informations à portée de main, ce qui est la clé pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Le rapport peut obtenir des informations précises et détaillées sur les dernières tendances du marché, les orientations futures et les avenues inexplorées dans les secteurs verticaux de l’industrie. Ces rapports d’études de marché sur mesure aident les clients à renforcer leur image de marque et à réaligner les objectifs du marché pour une meilleure rentabilité. Avec un ensemble de compétences collectives de connaissances spécialisées basées sur le domaine, des techniques propriétaires et des logiciels exclusifs sont intégrés dans l’étude de marché afin que les clients puissent toujours s’attendre à un succès absolu avec le rapport d’activité du marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM).

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) affichera un TCAC de 16,28 % pour la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre la valeur marchande de 67,50 milliards USD d’ici 2028.

Les services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) sont caractérisés comme des services spécialisés conçus pour intégrer la gestion de contenu d’entreprise dans n’importe quelle organisation. Ces services sont fournis à diverses organisations et installations afin qu’elles puissent profiter des avantages de la gestion de contenu d’entreprise qui traite essentiellement de la création, du stockage, de l’archivage, de la distribution et de la gestion de contenu non structuré à des fins d’analyse et d’utilisation pour garantir que la qualité des services et des produits sont extrêmement élevés. Le contenu d’une entreprise peut concerner tout ce qui va des documents, des images, des rapports et même des e-mails.

Facteurs de marché

L’augmentation du volume de contenu généré en raison de la prévalence des tendances de la numérisation dans une grande variété d’établissements de santé devrait stimuler la croissance du marché

L’exigence d’une meilleure prestation des soins de santé, entraînant une demande accrue de solutions de gestion de contenu de haute qualité, agit également comme un moteur du marché au cours de la période de prévision

Exigence de mise en œuvre de meilleures réglementations pour réduire le risque dans la gestion de contenu ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Accent accru de diverses organisations pour protéger la confidentialité des données et réduire la perte de données ; propulsera également la croissance du marché

Contraintes du marché

Préoccupations concernant la fourniture de contenu à une organisation de gestion tierce dans un contexte d’incidence croissante de vol de données ; ce facteur devrait entraver la croissance du marché

Les complications liées aux risques de fusions et d’acquisitions d’organisations peuvent également limiter la croissance du marché

La disponibilité d’un certain nombre de silos de données fonctionnels entravera la croissance du marché au cours de la période de prévision

Segmentation : Marché mondial des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM)

Par services

Mise en œuvre

Formation et éducation

Assistance & Entretien

Par type

Professionnel

Géré

Par type de déploiement

Nuage

Sur site

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes Entreprises

Par fonction commerciale

Comptabilité & Finances

Ressources humaines

Gestion de la chaîne logistique

Opérations

Commercialisation

Par les utilisateurs finaux

Soins de santé

Sciences de la vie

Médicaments

Les autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Hyland Software, Inc. a annoncé avoir finalisé l’acquisition des opérations OneContent d’AllScripts, cette acquisition comprend tous les actifs associés à OneContent, y compris les associés ainsi que les clients. Cette acquisition améliorera le portefeuille existant de Hyland Software, Inc. en ce qui concerne l’industrie de la santé, aidant à fournir aux clients une meilleure gamme de solutions et de services pour gérer leur contenu

En mars 2018, Commvault a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour la fourniture des offres de soins de santé de Commvault. Cet accord est un accord de revendeur impliquant l’utilisation du réseau de distribution mondial de HPE et la disponibilité à grande échelle de l’infrastructure HPE

Analyse compétitive:

Le marché mondial des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) sont SquareOne Holding Company ; Rationalisez les solutions de santé, LLC ; Tech Mahindra Limited ; Open Text Corporation; Deloitte Touche Tohmatsu Limitée ; Hyland Software, Inc. ; Everteam ; Alfresco Software, Inc. ; Fabasoft ; IBM Corporation ; Laserfiche; M-Files Inc. ; Microsoft ; Newgen Software Technologies Limited ; Oracle; Société Xerox ; Capgemini ; Datamatics Global Services Limited ; Commvault ; Hewlett Packard Enterprise Development LP ; Acquia Inc. entre autres.

Méthodologie de recherche: marché mondial des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM)

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achat groupées, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités sanitaires, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Principaux faits saillants du marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact de COVID-19 sur le marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM) ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM). Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs choisis par les principaux acteurs impliqués sur le marché des services de gestion de contenu d’entreprise (ECM).

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

