Marché des services de FIV en Amérique du Nord 2022: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché des services de FIV en Amérique du Nord devrait atteindre 9 534,71 millions de dollars US d’ici 2027 contre 3 984,10 millions de dollars US en 2019 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,9 % de 2020 à 2027. La croissance du marché est attribuée à l’incidence croissante de l’infertilité, au nombre croissant de cliniques de fertilité et de services d’infertilité avec le soutien du gouvernement, et au nombre croissant de lancements et de développements de produits. Cependant, le coût procédural élevé des techniques de procréation assistée devrait entraver la croissance du marché.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

CCRM Fertilité.

Médecin sur

Prélude Fertilité, Inc

Don de la vie

SEGMENTATION DES SERVICES DE FIV EN AMÉRIQUE DU NORD :

Par type de cycle

Cycles de FIV frais

Cycles de FIV décongelés

Cycles de FIV d’ovules de donneur

Par utilisateur final

Cliniques de fertilité

Hôpitaux

Centres chirurgicaux et instituts de recherche clinique

Par pays

nous

Canada

Mexique

Prévisions du marché des services de FIV en Amérique du Nord jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse régionale par type de cycle (cycles de FIV frais, cycles de FIV décongelés et cycles de FIV d’œufs de donneur); Utilisateur final (cliniques de fertilité, hôpitaux, centres chirurgicaux et instituts de recherche clinique)

Segments de marché clés :

En termes de type de cycle, le marché des services de FIV en Amérique du Nord est segmenté en cycles de FIV frais, cycles de FIV décongelés et cycles de FIV d’ovules de donneur. Le segment des cycles de FIV frais détenait la plus grande part du marché en 2019. Le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport de recherche présente également des études de cas pratiques et pratiques pour vous aider à mieux comprendre le sujet. Ce rapport de recherche a été préparé à l’aide de techniques d’analyse de l’industrie et présenté de manière professionnelle en incluant des graphiques d’information efficaces chaque fois que nécessaire. Il contribue à assurer la stabilité de l’entreprise et un développement rapide pour obtenir des remarques notables sur le marché mondial des services de FIV en Amérique du Nord.

Enfin, le rapport sur le marché des services de FIV en Amérique du Nord est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les lieux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché et les chiffres, etc. .

