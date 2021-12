Marché des services de fécondation in vitro Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport intitulé Marché des services de fécondation in vitro avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentés par des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont très utiles pour créer un document Marché des services de fécondation in vitro de premier ordre. Les données et les informations recueillies grâce à la recherche sont généralement assez énormes et se présentent également sous une forme complexe. Cependant, dans ce rapport sur le marché, ces informations de marché complexes sont transformées en une version plus simple à l’aide d’outils et de techniques éprouvés pour les fournir aux utilisateurs finaux. Les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché aident les entreprises à décider d’un certain nombre de stratégies. Avec l’utilisation de quelques étapes ou la combinaison de plusieurs étapes,

Le rapport d’enquête Marché des services de fécondation in vitro reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché. Il effectue également l’analyse de la part de marché mondiale, de la segmentation, de l’estimation de la croissance des revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport a été élaboré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. De plus, l’analyse de marché dans le rapport universel comprend une étude concurrentielle, une analyse des informations sur la production, des applications et une analyse par région, un paysage concurrentiel, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2028.

Marché mondial des services de fécondation in vitro par type de cycle (cycle de FIV frais, cycles de FIV décongelés, cycles de FIV d’ovules de donneur), utilisateur final (cliniques de fertilité, hôpitaux, centres chirurgicaux et instituts de recherche clinique) et géographie (Amérique du Nord, Sud Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Le marché mondial des services de fertilisation in vitro devrait atteindre une valeur estimée à 25,18 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation des niveaux d’infertilité dans le monde ainsi qu’à l’augmentation des niveaux de revenu disponible des individus.

Concurrents clés du marché : marché mondial des services de fertilisation in vitro

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des services de fécondation in vitro sont la FIV DANS LE MONDE ENTIER ; Merck KGaA ; Clinique pour femmes d’Iwaki ; Hôpital de Sanno ; Clinique de fertilité BIOART ; Clinique de fertilité de Durban ; Clinique de fertilité du Cap ; Groupe Clinique Ambroise Paré; Une société de fertilité CooperSurgical ; Clinique Scanfert; Centre de FIV de Bangkok ; Hôpital de Bangkok ; Soins Reproductifs Avancés; BFC ; Cardone & Associates Médecine de la reproduction et infertilité, LLC ; Centre de fertilité CHA ; cloudninecare; Conceptions Reproductive Associates of Colorado; Solutions de FIV et Gynae de Gaudium ; EQT AB ; EUVITRO SLU; Genea Oxford Fertility Limited; ICRM; Panama Fertilité; CENTRE DE FERTILITÉ ET DE GYNÉCOLOGIE KL ; FIV Monash ; RAPRUI Srl; CENTRE DE FERTILITÉ SÉCURISÉ ; Institut de fertilité Servy Massey;

Définition du marché : marché mondial des services de fertilisation in vitro

Les services de fécondation in vitro sont des procédures ou des méthodes qui aident les individus à concevoir des enfants. Ces services impliquent la fécondation de l’ovule et le maintien de l’ovule fécondé chez la mère porteuse pendant toute la durée de la grossesse. Ces services sont utilisés par des personnes qui souffrent d’un trouble particulier et ne sont pas capables de concevoir naturellement.

Facteurs de marché:

Augmentation des niveaux de dépenses de santé engagées pour obtenir de meilleurs établissements et services de santé ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Meilleur succès de la grossesse avec les méthodes de FIV (fécondation in vitro); ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Niveaux croissants de la population féminine souffrant de revers pendant la grossesse ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Croissance des niveaux de dons d’ovules résultant en une meilleure facilitation des services ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Coûts importants associés à cette méthode ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Manque de connaissance des procédures dans les régions en développement du monde ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Préoccupations concernant le traitement compliqué associé à la méthode de FIV ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des services de fertilisation in vitro

Par type de cycle

Cycle de FIV frais (non-donneur)

Cycles de FIV décongelés (sans donneur)

Cycles de FIV d’ovules de donneuse

Par utilisateur final

Cliniques de fertilité

Hôpitaux

Centres chirurgicaux

Instituts de recherche clinique

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, EQT AB a annoncé qu’elle avait convenu d’acquérir Igenomix basée à Valence, en Espagne, offrant des services à grande échelle pour les services de FIV, avec une présence géographique à grande échelle dans le monde entier. Cette acquisition aidera EQT AB à générer des revenus plus importants car ils devraient croître à un bon rythme en raison du besoin croissant de solutions de reproduction.

En avril 2018, A CooperSurgical Fertility Company a annoncé qu’elle avait acquis les activités de fertilité de « LifeGlobal Group » pour environ 125 millions de dollars. Cette acquisition contribuera à fournir de meilleures performances et services associés à la FIV, car LifeGlobal Group est un leader du marché des dispositifs de fécondation in vitro (FIV).

Analyse concurrentielle : marché mondial des services de fertilisation in vitro

Le marché mondial des services de fertilisation in vitro est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des services de fertilisation in vitro pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

