Marché des services de drones – Importance, aperçu du marché et perspectives du marché mondial

Principaux acteurs du marché : Marché des services de drones Edall Systems, PrecisionHawk, Inc., Martek Aviation, Vermeer, CYBERHAWK, Measure UAS, Inc., Sky Futures, senseFly,

« Définition du produit » La prévalence de solutions spécifiques à l’industrie, le besoin croissant de données de haute qualité ainsi que des aides à la sécurité des travailleurs, l’augmentation des applications en raison de l’efficacité du temps, l’amélioration du cadre réglementaire sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance du marché des services de drones dans la période de prévision 2020-2027. D’autre part, les progrès technologiques ainsi que l’exemption Faa qui stimuleront davantage les opportunités lucratives qui conduiront à la croissance du marché des services de drones au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’indisponibilité d’opérateurs qualifiés, le manque de souci de sécurité pendant l’exploitation et la bande passante limitée agissent comme des contraintes de marché pour les services de drones au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Régions et pays clés étudiés dans ce rapport :

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni et reste du monde)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

* Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Portée du marché mondial des services de drones et taille du marché

Le marché des services de drones est segmenté en fonction du type, de la solution, de la durée du service, du produit, de l’application et de l’industrie. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché des services de drones sur la base du type a été segmenté en service de plate-forme de drones, MRO et formation et éducation.

Basé sur la solution, le marché des services de drones a été segmenté en entreprise et point.

Sur la base de la durée du service, le marché des services de drones a été segmenté en service de courte durée et service de longue durée.

Sur la base du produit, le marché des services de drones a été segmenté en drones à voilure fixe, à voilure tournante, hybride et multirotor.

Sur la base de l’application, le marché des services de drones a été segmenté en photographie aérienne et télédétection, acquisition et analyse de données, cartographie et arpentage, modélisation 3D, gestion et atténuation des risques de catastrophe, inspection et surveillance environnementale, etc. D’autres ont été davantage segmentés en livraison de produits, surveillance de la pollution et suivi des tempêtes.

Les services de drones ont également été segmentés sur la base de l’industrie en infrastructures, agriculture, logistique, médias et divertissement, pétrole et gaz, services publics et électricité, sécurité, recherche et sauvetage, exploitation minière, recherche scientifique, assurance et autres.

Le marché annuel des services de drones 2020 propose :

Plus de 100 graphiques explorant et analysant le marché des services de drones sous des angles critiques, notamment les prévisions de vente au détail, la demande des consommateurs, la production, etc. Plus de 10 profils des principaux États producteurs de services de drones, avec des points saillants sur les conditions du marché et les tendances de la vente au détail



Perspectives réglementaires, meilleures pratiques et considérations futures pour les fabricants et les acteurs de l’industrie qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs



Prix ​​de gros de référence, position sur le marché, plus prix des matières premières impliquées dans le type de services de drones

Marché mondial des services de drones : analyse du segment

Marché mondial des services de drones par type (service de plate-forme de drones, MRO, formation et éducation), solution (entreprise, point), durée de service (service de courte durée, service de longue durée), produit (aile fixe, aile rotative, hybride, drone multirotor ), Application (photographie aérienne et télédétection, acquisition et analyse de données, cartographie et topographie, modélisation 3D, gestion et atténuation des risques de catastrophe, inspection et surveillance de l’environnement, autres), industrie (infrastructure, agriculture, logistique, médias et divertissement, pétrole et Gaz, services publics et électricité, sécurité, recherche et sauvetage, exploitation minière, recherche scientifique, assurance, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine,Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Points ciblés dans le rapport

Le rapport propose des évaluations des parts de marché aux niveaux régional et mondial

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

Tendances futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie dans le rapport

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des services de drones

Comparaison de la taille des services de drones (volume des ventes) par type

Taille des services de drones (consommation) et comparaison des parts de marché par application

Comparaison de la taille (valeur) des services de drones par région

Ventes, revenus et taux de croissance des services de drones

Situation et tendances concurrentielles des services de drones

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des principaux segments d’activité

Joueurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants des services de drones

Analyse des coûts de fabrication des services mondiaux de drones

La plus récente cartographie innovante des progrès et des modèles de chaîne d’approvisionnement

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des données à l’aide de plusieurs méthodes.

