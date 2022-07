Marché des services de drones 2022 Analyse mondiale de l’industrie et principaux fournisseurs

Le marché mondial des services de drones était évalué à XX milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030, à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision.

Les drones peuvent remplacer les méthodes de fonctionnement traditionnelles dans de nombreuses activités commerciales, ce développement survient après que la Federal Aviation Administration a prolongé les autorisations pour une utilisation commerciale et non amateur des drones. Avec une intervention humaine minimale et aucune infrastructure de sécurité, les drones peuvent réduire le temps et les coûts. Cela peut également augmenter l’analyse des données, ce qui permet aux entreprises de mieux comprendre et calculer les performances d’exploitation. Dans certaines industries, les drones permettront même de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles opportunités.

Comme le matériel de drone devient de moins en moins cher à produire et à acheter, la fabrication et le matériel lui-même ne stimuleront pas la croissance de l’industrie à l’avenir. Au lieu de cela, les services qui travaillent et gèrent les drones pour les entreprises produiront la majeure partie de la valeur. Les entreprises utilisatrices finales céderont les services qui exploitent les drones, gèrent la maintenance et gèrent les données des drones à des tiers. Par exemple, les entreprises de télécommunications peuvent finir par vendre des services de communication de données de drones pour gérer les drones et transmettre les données qu’elles collectent

Les applications croissantes des services de drones dans plusieurs industries sont l’un des principaux facteurs moteurs qui contribuent à la croissance du marché mondial des services de drones au cours de la période de prévision. Cependant, le manque de travailleurs qualifiés et formés et les problèmes de sécurité lors des opérations de drones sont des facteurs majeurs qui freinent la croissance du marché mondial des services de drones au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord domine le marché avec près de 44% de part du marché mondial. Aux États-Unis, plus de 325 000 drones ont été enregistrés auprès de la FAA, et on s’attend à ce que plus de 5 millions de drones soient expédiés aux États-Unis d’ici 2020. L’Europe est le deuxième marché avec plus de 30 % du marché mondial des services de drones. La croissance du marché des services de drones montre un potentiel considérable, avec la demande européenne de services de drones, le marché devrait dépasser 7 milliards de dollars américains d’ici 2035 et plus de 14 milliards de dollars américains d’ici 2050. En Asie-Pacifique, l’Australie est devenue un point chaud pour le marché des services de drones et est le marché à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Drone Deploy, ABJ Drones, AeroVironment Inc, Workmode, Sky-Future Ltd.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00417

Portée du marché mondial des services de drones :

Marché mondial des services de drones par type :

Drone multirotor

à voilure fixe

Marché mondial des services de drones par type de service : Service de

longue durée Service de

courte durée

Marché mondial des services de drones par application :

Gestion et

cartographie des risques de catastrophe & Arpentage

Photographie aérienne Télédétection

Livraison de produits

Acquisition et analyse de données

Inspection et amp; Surveillance de l’environnement

Modélisation 3D

Autres applications

Marché mondial des services de drones par industrie:

Oil & Gas

Agriculture

Scientific Research

Utility & Alimentation

Logistique

Mines

Assurance

Médias &

Sécurité de l’infrastructure de divertissement

, recherche et amp; Rescue

Other Industries

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00417

Global Drone Service Market par géographie:

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

Europe

Amérique latine

Moyen-Orient & Les principaux acteurs africains

exploités sur le marché comprennent :

Drone Deploy

ABJ Drones

AeroVironment Inc.

Workmode

Sky-Future Ltd.

Flyworx

Avetics

Hawk Aerial

Airware

Aerobo

SenseFly Ltd.

Cyberhawk Innovations Ltd.

Trimble UAS

Precision Hawk

CAT UAV

3D Robotics, Inc.

Agribotix LLC

Demande de rapport Table des matières @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00417

Kespry

Mesurer

Parrot SA

PrecisionHawk, Inc.

Propeller Aerobotics Pty Ltd.

Skycatch, Inc.

4DMapper

AirGon

Pix4D

Dronifi

Sky-Futures

Airpix

Arch Aerial Llc

Edall Systems

Falcon Drone Services

Phoenix Drone Services Llc

Prioria Robotics Holdings Inc.

Sharper Shape Inc.

Unmanned Experts Inc.