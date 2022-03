Marché des services de démantèlement nucléaire en Europe Impact du COVID 19 et analyse approfondie jusqu’en 2027, y compris les acteurs clés | ManafortBrothers Inc., SoginS.p.A., Orano

Le secteur de la production d’énergie nucléaire connaît une augmentation du nombre d’infrastructures vieillissantes. À l’heure actuelle, plusieurs centrales nucléaires approchent de la fin de leur cycle de vie opérationnel après avoir produit de l’électricité pendant plus de trois décennies. L’augmentation du nombre de centrales nucléaires qui approchent de la période d’arrêt progressif conduit les gouvernements et les exploitants respectifs à démanteler les installations. Cela génère une demande importante de services de démantèlement, catalysant ainsi la croissance du marché des services de démantèlement nucléaire.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• AECOM

• AnsaldoEnergia S.p.A.

• Babcock International Group PLC

• BechtelCorporation

• Solutions énergétiques

• GEHitachi Nuclear Energy (GEH)

• Onet SA

• Orano

• Studsvik AB

• Westinghouse Electric Company LLC

• FluorCorporation

• Groupe NUVIA

Marché des services de démantèlement nucléaire – Par type de réacteur

Réacteur à eau sous pression

Réacteur à eau bouillante

Réacteur refroidi au gaz

Marché des services de démantèlement nucléaire – Par stratégie

Démontage immédiat

Démontage différé

Mise au tombeau

Marché des services de démantèlement nucléaire – Par application

Réacteur de puissance commercial

Réacteur de puissance prototype

Réacteur de recherche

Marché des services de démantèlement nucléaire – Par capacité

En dessous de 100 MW

100– 1 000 MW

Au-dessus de 1 000 MW

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des services de démantèlement nucléaire-

L’épidémie de COVID-19 à travers le monde a affaibli diverses activités dans tous les secteurs. L’industrie de l’énergie et de la production d’électricité est l’un des secteurs les plus touchés par l’épidémie de COVID-19, en raison de la main-d’œuvre limitée et de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement des composants et des services. Au cours de cette épidémie, plusieurs acteurs du marché des services de démantèlement nucléaire ont opéré avec une main-d’œuvre restreinte dans différents pays ; considérant que, dans plusieurs pays, l’activité de démantèlement nucléaire est suspendue en raison de l’imposition de mesures de confinement par les gouvernements respectifs. Par exemple, les États-Unis ont fermé leur centrale nucléaire d’Oyster Creek en 2018 et la centrale nucléaire de San Onofre en 2016. Les services de déclassement sont en cours sur les deux sites.

