Marché des services cloud 2021 | Dernières avancées technologiques, tendances de l’industrie, paysage concurrentiel, facteurs de revenus explosifs par analyse des prévisions de taille des principaux fournisseurs 2030

Le rapport sur le marché des services cloud contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des services Cloud par région.

À l’échelle mondiale, le marché des services cloud représentait 374 770 millions de dollars en 2020 et enregistrait une croissance à un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le « Cloud Computing » décrit un modèle ou un réseau qui permet à plusieurs appareils ou serveurs d’accéder simultanément à un programme ou à une application. Le cloud computing est un changement par rapport à l’informatique traditionnelle, offrant des méthodes plus récentes et plus rapides pour fournir des fonctionnalités informatiques, des fonctions d’infrastructure et des couches d’application.

Dynamique du secteur du marché des services cloud

En raison de la menace d’utilisation abusive des données par des tiers et de violations de données, certains facteurs limitent la croissance du marché.

L’administration et la localisation des données présentent un autre risque car elles peuvent facilement être piratées et utilisées à mauvais escient en raison de leurs différents emplacements non gouvernés.

Les API et les interfaces non sécurisées limitent la croissance du marché car les organisations ne savent pas où se trouvent ces interfaces.

En raison de ses avantages en termes de coûts, la technologie cloud devrait être adoptée dans les pays en développement, offrant des opportunités de croissance du marché.

Les fournisseurs de soins de santé peuvent utiliser l’ERP comme solution logicielle pour suivre les dossiers des patients, car il s’agit d’un besoin croissant sur le marché.

Perspectives régionales du marché des services cloud

La demande croissante du marché des services cloud est principalement tirée par l’Amérique du Nord. Les services de cloud computing ont été adoptés très tôt dans la région. De plus, cette région adopte les services de cloud computing dans tous les secteurs. Les sociétés informatiques ont déjà adopté cette technologie. Dans la zone nord-américaine, l’industrie de la santé connaît une augmentation des services de cloud computing. Les données non cliniques et cliniques sont enregistrées et conservées à l’aide de services d’informatique en nuage. Le taux de croissance de la Chine devrait être le plus élevé au cours de la période de prévision, suivi de l’Asie-Pacifique. Une nouvelle association a été créée en Asie pour aider à accélérer l’adoption des services de cloud computing, connue sous le nom d’Asia Cloud Computing Association (ACCA). Les fournisseurs de services cloud, les agences gouvernementales et les consommateurs font partie de ses membres. Dans le cadre de sa stratégie d’infrastructure en tant que service, la Chine devrait investir des milliards. De plus, l’Asie-Pacifique bénéficie d’un environnement très concurrentiel.

Objectif du rapport

Les analystes du marché ont distingué le marché des services cloud en six segments et catégories régionales. Sur la base des offres, des types, des modèles de déploiement, de la taille de l’entreprise, des applications, des secteurs verticaux de l’industrie et des régions, le marché est sous-segmenté comme suit :

Segmentation basée sur l’offre

Solution

Prestations de service

Segmentation basée sur le type

IaaS

PaaS

SaaS

Autres

Segmentation basée sur le modèle de déploiement

Nuage public

Nuage privé

Nuage hybride

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Grandes Entreprises

Segmentation basée sur l’application

Gestion de la relation client (CRM)

Gestion des ressources d’entreprise (ERM)

Gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM)

Gestion de projet et de portefeuille

La gestion d’actifs

L’intelligence d’entreprise

Autres

Segmentation basée sur l’industrie verticale

BFSI

Soins de santé

Métaux et exploitation minière

Pétrochimie

Informatique & télécommunications

commerce de détail, gouvernement

Médias et divertissement,

Fabrication

Gaz de pétrole

Énergie et services publics

Pâte et papier

Agriculture

Autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

LAMEA

Impact du COVID-19 sur le marché des services cloud

D’ici 2027, le marché des services cloud croît à un rythme de 15,8 % TCAC, contre 374 770 millions de dollars en 2020. Les prévisions pré-COVID-19 pour le marché des services cloud semblent plus optimistes que celles prévues pour 2027. Depuis l’épidémie de COVID-19, Le marché des services cloud a été considérablement stimulé en raison de l’accélération de la demande de cloud pour divers services numériques, notamment le commerce électronique, le travail à distance et les plateformes de divertissement, y compris les jeux en ligne et le streaming vidéo.

Principaux concurrents du marché

Nuage d’Alibaba

Hewlett Packard Enterprise Development LP

International Business Machine (IBM) Corporation

Microsoft Corporation

Oracle Corporation

Amazon Web Services, Inc.

Cisco System, Inc.

Dell Technologies Inc.

Google LLC

Hébergement Rackspace, Inc.

