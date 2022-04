Marché des services bancaires mobiles 2021 Taille de l’industrie, part, croissance, perspectives, segmentation, analyse complète d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des services bancaires mobiles. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les services bancaires mobiles présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

En Inde, les activités bancaires mobiles ont augmenté au fil des ans, un nombre croissant de consommateurs adoptant des outils numériques pour surveiller leurs finances. Les services bancaires mobiles sont fournis à travers le pays par environ 96 068 banques commerciales régulières (SCB), via le protocole d’application sans fil (WAP), les systèmes de messages courts (SMS) et les données de service supplémentaires non structurées (USSD). Ces dernières années, plusieurs initiatives gouvernementales et le lancement de systèmes de paiement comme l’interface de paiement unifiée (UPI) et l’interface Bharat pour l’argent (BHIM) ont entraîné une utilisation accrue des services bancaires mobiles.

Au cours de l’exercice 2019, des fonds d’un montant de 29 584,07 milliards d’INR ont été transférés à l’aide des services bancaires mobiles, augmentant ainsi à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 131,21 % par rapport à 1 035,30 milliards d’INR au cours de l’exercice 2015. Au cours de l’exercice 2019, les SCB ont enregistré la plus forte croissance du mobile. transactions bancaires (~43,17%), en valeur, entre février 2019 et mars 2019. En volume, les SCB ont enregistré la plus forte croissance (~24,66%) entre août 2018 et septembre 2018 dans le mobile banking. Les principaux acteurs opérant actuellement sur le marché indien des services bancaires mobiles sont Axis Bank Limited, HDFC Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited et State Bank of India.

Principaux moteurs de croissance du marché

La démonétisation des billets de 500 et 1000 en novembre 2016 visait à transformer l’Inde en une économie sans numéraire. Grâce à des initiatives telles que Digital India, le gouvernement prévoit de renforcer le pays sur le plan technologique, en améliorant l’infrastructure en ligne et la connectivité Internet. Des services tels que les paiements bancaires et de factures de services publics sont rendus accessibles aux Indiens via des plateformes en ligne, à la fois dans les zones urbaines et rurales. En conséquence, une grande partie de la population indienne s’est tournée vers les services bancaires mobiles pour le transfert de fonds.

Avec l’introduction du marché des services bancaires mobilescanaux, les clients peuvent profiter des services bancaires à tout moment de la journée. L’installation d’une seule application rend les différents types de services bancaires facilement accessibles. Les réponses instantanées obtenues à partir des applications bancaires mobiles telles qu’emPower (Allahabad Bank), Axis Mobile (Axis Bank), Baroda mPassbook (Bank of Baroda) et BOI mobile (Bank of India) améliorent l’expérience des clients. En raison de ces avantages, la préférence des clients s’est déplacée en faveur des services bancaires mobiles au lieu des services bancaires en succursale.

Les principaux freins à la croissance du marché

Autant l’adoption accrue de l’Internet sans fil et de la connexion de données mobiles a stimulé les services bancaires mobiles, mais elle a également entraîné une augmentation des activités frauduleuses dans le secteur public et les banques privées à travers le pays. Depuis que le transfert de fonds est devenu facile grâce aux plateformes bancaires mobiles, la jeune génération utilise aujourd’hui des canaux bancaires mobiles basés sur des applications pour effectuer divers paiements numériques. Dans le processus, les risques de violation de données et d’activités frauduleuses sont élevés en raison d’une interopérabilité réussie. L’augmentation des cas de cybercriminalité en Inde a suscité la peur parmi les utilisateurs existants et potentiels d’applications bancaires mobiles d’adopter des processus de transaction numériques, entravant ainsi la croissance du marché des services bancaires mobiles en Inde.

Entreprises couvertes

Allahabad Bank Limited

Axis Bank Limited

Bank of Baroda Limited

Bank of India Limited

Housing Development Finance Corporation (HDFC) Bank Limited

Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) Bank Limited

Industrial Development Bank of India (IDBI) Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

Punjab National Bank Limited

State Bank of India Limited

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

