Marché des services anti-âge 2021 Tendances, croissance, analyse, opportunités et aperçu du secteur 2021-2028

Le marché des services anti-âge devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 41,58 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 5,38% dans les prévisions mentionnées ci-dessus point final.

Scénario de marché des services anti-âge:

Les services anti-âge sont les services utilisés pour arrêter ou ralentir le processus de vieillissement. Ces services diminuent généralement les rides, hydratent la peau et éclaircissent également la peau.

L’augmentation rapide de la demande de médicaments et de services anti-âge fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché des services anti-âge. En outre, l’augmentation des revenus des consommateurs et l’évolution rapide des modes de vie devraient également stimuler la croissance du marché mondial des services anti-âge au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, l’influence de l’industrie des médias et de la mode et l’augmentation du revenu disponible devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, la sensibilisation accrue à l’industrie esthétique et l’augmentation rapide de la préférence pour les marques de soins de la peau haut de gamme devraient également agir comme des facteurs importants qui favoriseront la croissance du marché des services anti-âge.

Les progrès technologiques rapides et le développement de l’industrie de la beauté, l’augmentation de la demande de produits de luxe haut de gamme et la forte demande de solutions de soins de la peau anti-âge devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des services anti-âge au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que le coût élevé de certaines des procédures et divers effets secondaires des traitements anti-âge limitent la croissance du marché des services anti-âge, alors que la disponibilité facile de substituts peut remettre en question la croissance du marché des services anti-âge. marché des services.

Portée du rapport :

Marché des services anti-âgerapport d'activité, il devient facile de comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d'achat et leurs idées pour l'avancement d'un produit. Pour prendre connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, étendu et suprême est généré. Et pour cela, le rapport couvre également tous les principaux sujets de l'analyse des études de marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l'analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche admirable.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des services anti-âge

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des services anti-âge sont L’Oréal Paris, Allergan, PROCTER & GAMBLE, Unilever, Estée Lauder Inc., Beiersdorf AG, Shiseido Co,Ltd., Bausch Health Companies Inc., Lumenis, Elizabeth Arden , Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Coty Inc., Alma Lasers, Cynosure, Cutera, Dermaglow, Aesthetic Solutions Inc., DermaSweep, Inc. et PMD Beauty, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des services anti-âge et taille du marché

Le marché des services anti-âge est segmenté en fonction du type, de la démographie et des prestataires de services. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le segment type du marché des services anti-âge est segmenté en microdermabrasion, augmentation mammaire, liposuccion, peeling chimique, sclérothérapie, lumière pulsée intense, traitement au botox, produits de comblement cutané et autres.

Sur la base de la démographie, le marché des services anti-âge est segmenté en baby-boomers, génération X et génération Y.

Sur la base des prestataires de services, le marché des services anti-âge est segmenté en chimie pharmaceutique, biopharmaceutique et pharma spécialisée.

Analyse au niveau du pays du marché des services anti-âge

Le marché des services anti-âge est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, démographie et fournisseurs de services, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services anti-âge sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des services anti-âge en raison de l’augmentation de la population âgée, en particulier de la génération Y, plus préoccupée par la beauté, le bien-être et l’apparence physique. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte présence de marques de soins anti-âge de prestige et ultra-prestige en raison de l’augmentation de la demande des clients.

La section par pays du rapport sur le marché des services anti-âge fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

