Marché des serrures RFID 2022: principaux acteurs, demande émergente, stratégies d’expansion d’ici 2030 | (TCAC) de 15,4 %

La taille du marché mondial des serrures RFID était de 2,7 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des serrures RFID devrait atteindre 11,5 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,4 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les progrès continus dans l’industrie de l’électronique et des technologies portables devraient alimenter la croissance du marché mondial des serrures RFID. En outre, la demande croissante de dispositifs portables RFID, tels que les bracelets ou les bagues, les dongles et les porte-clés, offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des serrures RFID. Cette technologie porte une étiquette à puce RFID qui leur permet d’interagir avec les lecteurs RFID.

L’urbanisation croissante et le taux d’emploi augmenteront la demande de technologies portables, propulsant ainsi la croissance du marché mondial des serrures RFID.

Les progrès croissants dans l’industrie gagneront en popularité, ce qui stimulera la croissance de l’industrie globale des serrures RFID. Par exemple, Demokaba a présenté les serrures de porte électroniques RFID pour chambres d’hôtes RT plus mobiles au stand HITEC 1308 en 2019. De plus, les marques Spectrum ont dévoilé sa serrure RFID, PHS00S41, avec empreinte digitale, code, carte RFID et autres fonctionnalités clés en 2019. Ainsi, d’autres avancées de ce type bénéficieront à l’ensemble du marché des serrures RFID.

Au contraire, le coût élevé des serrures RFID pourrait limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les serrures RFID trouvent leurs nombreuses applications dans divers secteurs industriels verticaux, tels que l’automobile, le gouvernement, la vente au détail, le résidentiel, etc. Ainsi, cela accélérera la croissance du marché mondial des serrures RFID.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a forcé les gouvernements des pays touchés à fermer les installations de production des serrures RFID. De plus, l’indisponibilité de la main-d’œuvre et la pénurie de matières premières ont obligé les unités de fabrication à fermer les opérations plus longtemps. De plus, la pandémie a fait baisser la demande d’électronique grand public, car les gens se concentraient davantage sur les soins de santé. Ainsi, cela a eu un impact sur la croissance du marché mondial des serrures RFID. Le marché a connu une baisse de la demande de serrures RFID de la part de l’industrie automobile.

Analyse régionale

Le marché des serrures RFID en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus rapide. Cela est dû à la demande croissante de technologies avancées et aux préoccupations croissantes liées à la sécurité des données. En outre, la demande croissante de divers types de serrures intelligentes, y compris les pênes dormants intelligents, les leviers intelligents, les serrures intelligentes aura, les serrures intelligentes Wi-Fi et d’autres serrures intelligentes, profitera au marché pendant la période d’étude. De plus, la demande croissante de serrures RFID dans divers secteurs, tels que l’hôtellerie résidentielle, l’automobile et le gouvernement, contribuera à la croissance du marché.

Concurrents sur le marché

Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd.

Groupe Assa Abloy

Samsung Electronics Co Ltd

Honeywell International Inc.

Dorma + Kaba Holdings SA

Allégion plc

MIWA Serrure Co.

OJMAR, SA

Marques de spectre, Inc.

Hettich Holding GmbH & Co. oHG.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché des serrures RFID se concentre sur le dispositif d’accès, l’utilisation finale et la région

Par Access Device Outlook

Cartes-clés

Téléphone portable

Wearables

Par perspectives d’utilisation finale

Résidentiel

Hospitalité

Automobile

Gouvernement

Détail

BFSI

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

« Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

« Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour différentes régions géographiques.

« Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

