Marché des seringues de sécurité 2022 Part de l’industrie, taille, tendances, demande, revenus, principaux fabricants

Le marché des seringues de sécurité devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,69% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 12 220,06 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des seringues de sécurité fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’incidence des blessures par piqûre d’aiguille accélère la croissance du marché des seringues de sécurité.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des seringues de sécurité

Les seringues de sécurité font référence au type de seringues constituées d’un mécanisme de sécurité intégré. Ceux-ci pourraient soit posséder une aiguille amovible ou fixée en permanence. Ils aident à protéger une aiguille amovible ou fixée en permanence. Diverses régions ont mis en place des réglementations rendant obligatoire l’utilisation de seringues de sécurité pour réduire les blessures par piqûre d’aiguille et empêcher la réutilisation des aiguilles.

L’augmentation des préoccupations concernant les blessures par piqûre d’aiguille chez les patients et les professionnels de la santé est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des seringues de sécurité. L’augmentation de la demande de formulations injectables due au développement de dispositifs d’auto-injection et de formulations à longue durée d’action, ainsi qu’à des effets indésirables moindres, à une efficacité élevée et à des politiques de remboursement favorables, accélère la croissance du marché. L’augmentation des investissements dans les instruments chirurgicaux par les hôpitaux et l’initiative gouvernementale visant à incorporer l’utilisation de seringues de sécurité dans la législation pour réduire les blessures par piqûre d’aiguille et empêcher la réutilisation des aiguilles influencent davantage le marché. De plus, l’amélioration des infrastructures de soins de santé et l’augmentation du besoin de mécanismes de sécurité améliorés pour les seringues ont un effet positif sur le marché des seringues de sécurité.

Par produit (seringues de sécurité rétractables, seringues de sécurité non rétractables)

Par type (aiguille attachée, aiguilles détachables), traitement (insuline, tuberculose)

Par utilisateur final (hôpitaux, camps de don de sang, autres),

Profils financiers et détaillés sur 7 ans des acteurs clés et émergents : BD, Boston Scientific Corporation, B. Braun Melsungen AG, Nipro Medical Corporation, Baxter., Retractable Technologies, Inc., Smiths Medical, Medtronic, Terumo Corporation, JMI Syringes & Medical Devices Limited, Revolutions Medical Corporation, Verdict Media Limited, SOL-Millennium., AxelBio, etc.

Sur le plan géographique, les régions suivantes, ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés, font l’objet d’une enquête approfondie :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est ensuite segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande , Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne , République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud)

Portée du marché des seringues de sécurité et taille du marché

Le marché des seringues de sécurité est segmenté en fonction du produit, du type, de la thérapie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des seringues de sécurité est segmenté en seringues de sécurité rétractables et seringues de sécurité non rétractables. Les seringues de sécurité rétractables sont en outre segmentées en seringues de sécurité rétractables manuelles et en seringues de sécurité rétractables automatiques. Les seringues de sécurité non rétractables sont en outre segmentées en seringues à couvre-aiguille coulissant, seringues à gaine et seringues à couvre-aiguille à charnière.

Sur la base du type, le marché des seringues de sécurité est segmenté en aiguilles attachées et aiguilles détachables.

Sur la base de la thérapie, le marché des seringues de sécurité est segmenté en insuline et tuberculose.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des seringues de sécurité est segmenté en hôpitaux, camps de don de sang et autres.

Analyse d’impact – Les

analystes d’études de marché des seringues de sécurité chez DBMR surveillent en permanence les facteurs de l’industrie des seringues de sécurité avec les impacts des événements actuels; avec cette étude, une mise à jour de la façon dont les acteurs de l’industrie ont abordé le dernier scénario et des stratégies clés qui ont fait une différence significative est présentée.

Principaux faits saillants de l’étude de marché sur les seringues de sécurité .

Estimation des revenus et des ventes – Les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et d’autres données sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille complète du marché et pour estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que les types classés et bien reconnus. et l’industrie d’utilisation finale. De plus, les facteurs macroéconomiques et les politiques réglementaires sont vérifiés dans l’évolution et l’analyse prédictive de l’industrie Seringues de sécurité.

Analyse de fabrication – le rapport est actuellement analysé concernant divers types de produits et applications. Le marché Seringues de sécurité fournit un chapitre mettant en évidence l’analyse des processus de fabrication validée via des informations primaires collectées par des experts de l’industrie et des responsables clés des entreprises profilées.

ANALYSE DES CINQ FORCES : Afin de mieux comprendre l’état du marché des seringues de sécurité, une analyse des cinq forces est effectuée, qui comprend le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants, la menace des substituts, la menace de la rivalité.

Concurrence – Les principaux acteurs ont été étudiés dans l’industrie des seringues de sécurité en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, du prix du produit/service, des ventes et du coût/bénéfice.

Demande et offre et efficacité – Le rapport sur les seringues de sécurité fournit en outre la distribution, la production, la consommation et l’EXIM ** (exportation et importation). ** Le cas échéant

Le marché des seringues de sécurité est segmenté en fonction des produits et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des seringues de sécurité est segmenté en dispositifs implantables actifs, biopuces, matériaux implantables, textiles médicaux et pansements, autres. Les dispositifs implantables actifs ont été segmentés en dispositifs de gestion du rythme cardiaque, appareils auditifs et implants rétiniens. Les biopuces ont ensuite été segmentées en puces à ADN et en laboratoires sur puce. Les matériaux implantables ont été subdivisés en matériaux de restauration dentaire et en matériaux de substitution osseuse.

Sur la base des applications, le marché des seringues de sécurité est segmenté en applications thérapeutiques, applications de diagnostic et applications de recherche.

Introduction sur les seringues de sécurité

Taille du marché des seringues de sécurité (ventes) Part de marché par type (catégorie de produit) […] en 2022

Marché des seringues de sécurité par application / utilisateurs finaux [..]

Ventes de seringues de sécurité (volume) et comparaison des parts de marché par applications

Ventes et croissance mondiales des seringues de sécurité Taux (2014-2029)

Concours de seringues de sécurité par joueurs/fournisseurs, région, type et application

Tableau des seringues de sécurité (volume, valeur et prix de vente) défini pour chaque région géographique définie.

Seringues de sécurité Profils des acteurs / fournisseurs et données de vente

Analyse des matières premières clés et tendances des prix

Chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, analyse de la chaîne industrielle

…… .. et voir plus dans la table des matières complète

