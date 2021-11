Marché des séparateurs air-huile: stratégies de croissance futures des experts et des meilleurs acteurs 2021 à 2031

Les ventes mondiales de séparateurs air-huile (hors logement) étaient évaluées à 1,7 milliard de dollars US en 2020, avec des projections à long terme équilibrées, selon les dernières informations de Persistence Market Research. Le rapport estime que le marché augmentera à 5,1% TCAC de 2021 à 2031. Le besoin croissant de l’industrie alimentaire et des boissons pour des aliments emballés qui doivent être sans huile et sans contamination stimule principalement la demande de séparateurs air-huile (AOS).

La demande de séparateurs air-huile a diminué en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, il augmente en raison de l’utilisation dans différentes industries d’utilisation finale avec une augmentation de l’importance de la compression sans huile dans les compresseurs et les pompes.

Le marché secondaire offre des opportunités potentielles aux fabricants d’AOS. Les ventes de séparateurs de ce canal représentent actuellement plus de la moitié des revenus, car les fournisseurs développent des AOS de remplacement qui répondent ou dépassent les spécifications OEM.

Points clés de l’étude de marché

Les fabricants de séparateurs air-huile se concentrent sur la forte rentabilité des portefeuilles de produits existants ainsi que sur l’introduction de nouveaux produits.

L’accélération de la croissance sur certains marchés finaux tels que les aliments, les boissons et les produits chimiques, les lancements de nouveaux produits et l’exploitation d’un portefeuille et d’une technologie de compresseurs élargis sur divers canaux sont des facteurs ayant un impact positif sur l’expansion du marché.

Application dans les compresseurs lubrifiés à l’huile pour détenir environ 55% de part de marché.

L’accent continu mis sur l’efficacité énergétique, la récupération d’énergie et la réduction des émissions de CO2 est l’un des facteurs clés que les fabricants rencontrent avec leurs produits.

Le marché allemand devrait atteindre un TCAC d’environ 6,3 % jusqu’en 2031.

Les fabricants proposent de larges portefeuilles de clients au service des OEM, créant ainsi de solides relations avec les clients. Ils mettent également l’accent sur la stratégie pull and push pour le marché secondaire ainsi que les clients OEM.

« La hausse de la demande des segments d’utilisation finale tels que l’alimentation et les boissons, les produits chimiques, le CVC et la réfrigération au cours des dernières années devrait stimuler les ventes de séparateurs d’huile à air (hors logement) », a déclaré un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

Le marché des séparateurs air-huile est une combinaison de plusieurs grands acteurs avec des acteurs locaux ayant une présence à l’étranger, avec des acteurs clés représentant environ 30 % de part de marché. Ces acteurs sont susceptibles d’investir dans le développement de nouvelles technologies et l’extension de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont :

Atlas Copco

Chicago Pneumatique

Société Donaldson inc.

Walker Filtration Inc.

Société Fluitek

MANN + HUMMEL

Keltec Technolab

PSI Global Ltd.

FAI Filtri S.R.L.

Sotras S.R.L., T.G. Filtre S.R.L.

Ingresoll Rand inc.

