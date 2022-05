Marché des semi-conducteurs automobiles en Europe Marché des semi-conducteurs automobiles jusqu’en 2027 – NVidia Corporation, Intel Corporation

« Le marché des semi-conducteurs automobiles en Europe devrait passer de 9 257,4 millions de dollars américains en 2017 à 17 613,0 millions de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 6,6 % entre 2018 et 2027. »

Le marché européen des semi-conducteurs automobiles est une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

savoir comment la pandémie de COVID-19 aura un impact sur le marché européen des semi-conducteurs automobiles | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici :

https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00003755

Europe Automotive Semiconductor inclut les principales entreprises du rapport d’analyse de marché :

NVIDIA Corporation

Société intel

NXP Semiconductors SA

Infineon Technologies SA

Semi-conducteur Rohm

Texas Instruments Inc.

Renesas Electronics Corporation

Robert Bosch GmbH

ON Semiconductor Corporation

STMicroelectronics SA

Répartition du marché des semi-conducteurs automobiles en Europe par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché européen des semi-conducteurs automobiles sur la base des types suivants :

Appareils optiques

LED

Mémoire

Sur la base de l’ application , le marché européen des semi-conducteurs automobiles est segmenté en:

Systèmes avancés d’aide à la conduite

Électronique corporelle

Infodivertissement

Groupe motopropulseur

Systèmes de sécurité

Marché européen des semi-conducteurs automobiles : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations sur lesquelles les acteurs se concentrent pour lutter contre la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision.

Achetez directement une copie de ce rapport d’étude de marché sur les semi- conducteurs automobiles en Europe à :

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00003755

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants des rapports :

Aperçu détaillé du marché européen des semi-conducteurs automobiles

Changements dans la dynamique du marché de l’industrie

Segmentation détaillée du marché par type, application, etc.

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de quantité et de valeur

Tendances et développements récents de l’industrie

Situation concurrentielle du marché européen des semi-conducteurs automobiles

Entreprises clés et stratégies de produits

Segment/région de niche potentiel affichant une croissance prometteuse.

Enfin, le rapport Europe Automotive Semiconductor Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. .

Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché des semi-conducteurs automobiles en Europe comprend des estimations de la valeur et du volume du marché. Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché européen des semi-conducteurs automobiles et la taille de divers autres sous-marchés du marché dans son ensemble.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et la part de marché a été déterminée par des recherches primaires et secondaires. Les répartitions et les répartitions en pourcentage sont toutes déterminées à l’aide de sources primaires secondaires et validées.

Explorez le rapport complet avec la table des matières détaillée ici :

https://www.businessmarketinsights.com/reports/europe-automotive-semiconductor-market

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit des services d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/