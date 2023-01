marché des sels d’alun et de calcium devrait afficher une valeur de 4883,71 millions USD d’ici 2029

Analyse et taille du marché des sels d’alun et de calcium

Au cours des dernières années, la demande de sels inorganiques a considérablement augmenté. Les sels inorganiques sont très demandés en raison de leur rôle crucial dans un certain nombre de processus métaboliques, y compris la transmission de l’influx nerveux. La recherche en biotechnologie aide davantage le marché en stimulant les applications des sels inorganiques. En conséquence, le marché des sels d’alun et de calcium devrait se développer dans de nouvelles directions au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des sels d’alun et de calcium était évalué à 3825,01 millions USD en 2021 et devrait atteindre 4883,71 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,1% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les sels d’alun et de calcium sont essentiellement le type de sels inorganiques. Un sel qui ne contient ni ions organiques ni atomes de carbone est dit inorganique. Sur la base de leurs fonctions, chaque classification de sel inorganique est une fois de plus différenciée. Tous les composés contenant des métaux, y compris ceux trouvés dans les systèmes vivants, sont généralement inclus dans la définition actuelle des substances inorganiques.

Dynamique du marché des sels d’alun et de calcium

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande parmi les utilisateurs finaux

Dans l’alimentation et la transformation, le produit est utilisé pour améliorer la stabilité et l’apparence des baies et des légumes verts. Il a d’autres utilisations dans l’industrie alimentaire et des boissons, notamment l’élimination de l’alcalinité sodique du liquide utilisé dans la formation de boissons fermentées, l’augmentation du volume et de la durabilité du caillé dans la composition du fromage et la fonction de réfrigérant. Le produit est utilisé par les fabricants d’aliments, de boissons et d’ornements en raison de propriétés spécifiques. D’où l’expansion du marché.

De plus, la capacité du produit à agir comme amer contribue à la forte adhésion du colorant à un tissu ou à des fibres, ce qui est une autre caractéristique remarquable. En conséquence, il est utilisé à titre expérimental dans le papier et le capital composé, ce qui propulsera davantage le taux de croissance du marché des sels d’alun et de calcium. De plus, l’expansion des industries d’utilisation finale et son utilisation comme engrais pour améliorer la valeur du potassium dans le sol stimuleront également la croissance de la valeur marchande.

Des opportunités

Accroître les investissements et la sensibilisation

En outre, il y a eu des investissements importants dans les activités de recherche et développement au sein de la biotechnologie qui améliorent encore les applications du produit, étendent les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la prise de conscience croissante des avantages de l’alun et les sels de calcium étendront encore la croissance future du marché des sels d’alun et de calcium.

Portée du marché mondial des sels d’alun et de calcium

Le marché des sels d’alun et de calcium est segmenté en fonction de la source, de la forme, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Source

Naturel

Commercial

Formulaire

Solide

Liquide

Gaz

Application

Additif alimentaire

Astringent

Mordant

Agent de durcissement

Autres

Utilisateur final

Pharmaceutique

Agriculture

Nourriture et boisson

Soins personnels

Textile

Papier

Chimique

Autres

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des sels d’alun et de calcium sont

Merck KGaA (Allemagne)

Holland Company, Inc. (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific (États-Unis)

CCB Baslini (Italie)

Nanjing Jiayi Sunway Chemical Co. Ltd. (Chine)

Keg River Chemical Corp. (Canada)

Occidental Petroleum Corporation (États-Unis)

Auro Chemical (Inde)

MFC Industrial (Thaïlande)

Qingdao ECHEMI Technology Co., Ltd. (Chine)

Ward Chemicals (Canada)

Sulaksh Chemicals (Inde)

Weifang Haibin Chemical Co., Ltd. (Chine)

Services BJ (États-Unis)

PVS Chemicals (États-Unis)

Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. (Inde)

Analyse/aperçus régionaux du marché des sels d’alun et de calcium

Le marché des sels d’alun et de calcium est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, source, forme, utilisateur final et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des sels d’alun et de calcium sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la réussite de la demande commerciale à diverses fins d’utilisation finale dans la région.

L’Amérique du Nord, d’autre part, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de l’augmentation des dépenses consacrées aux avancées architecturales par la direction dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

