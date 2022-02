Marché des scooters électriques 2022 – Croissance, analyse de l’industrie, développement, principaux concurrents – GenZe by Mahindra, Honda Motor Company, Okinawa Autotech Pvt. Ltd.

« L’analyse du marché mondial des scooters électriques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des scooters électriques avec une segmentation détaillée du marché par batterie, tension, technologie et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des scooters électriques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

motos eccity

Gogoro inc.

GOVECS AG

GenZe de Mahindra

Honda Motor Company

Jiangsu Xinri E-Véhicule Co., Ltd

Okinawa Autotech Pvt. Ltd.

Groupe Piaggio

Silence Ecomobilité Urbaine

TVS Motor Company

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des scooters électriques

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs

Augmentation du revenu disponible du côté des consommateurs associée à des initiatives gouvernementales visant à adopter des solutions respectueuses de l’environnement.

De nouvelles avancées technologiques devraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché des scooters électriques dans les années à venir.

Contraintes

Les réglementations complexes concernant la vitesse des véhicules, les consommateurs se concentrant sur les performances plutôt que sur l’efficacité énergétique devraient inhiber la croissance du marché.

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, notamment les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur de la recherche et du développement.

De plus, dans le rapport de recherche, les points suivants sont inclus avec une étude approfondie de chaque point :

* Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché mondial. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

* Analyse de la production – La production est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix des différents acteurs clés du marché est également couverte.

* Approvisionnement et Consommation – Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation du Marché. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

* Autres analyses – Outre l’analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché, les coordonnées des principaux fabricants, fournisseurs et consommateurs clés sont également fournies. En outre, l’analyse SWOT pour les nouveaux projets et l’analyse de faisabilité pour les nouveaux investissements sont incluses.

Réponses aux questions clés importantes dans le rapport sur le marché des scooters électriques:

Quels sont les principaux facteurs affectant la dynamique du marché ? Quels sont les moteurs, les défis et les risques commerciaux sur le marché Scooters électriques?

Qu’est-ce que Dynamics ? Cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fabricants ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché des scooters électriques? Connaît l’approvisionnement en matières premières en amont et les acheteurs en aval.

Qui sont les principaux fabricants de l’espace ? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Table des matières:

Chapitre 1. Résumé

Chapitre 2. Méthodologie de la recherche

Chapitre 3. Perspectives du marché

Chapitre 4. Aperçu du marché mondial des scooters électriques, par type

Chapitre 5. Aperçu du marché mondial des scooters électriques, par application

Chapitre 6. Aperçu du marché mondial des scooters électriques, par région

Chapitre 7. Profils d’entreprise

