Marché des scooters de mobilité: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Pour être en avance sur la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très importante. Un excellent rapport d’étude de marché sur les scooters de mobilité contient également une étude complète des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production. Il fournit des données remarquables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies en approche et les progrès techniques dans l’industrie concernée. Le document sur le marché des scooters de mobilité est une source d’informations vérifiée et cohérente qui présente une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités.

Un scooter de mobilité est un auxiliaire électrique utilisé par les personnes âgées ou d’autres personnes ayant des problèmes de mobilité. Il existe différents scooters de mobilité sur le marché, chacun étant adapté à une tranche d’âge distincte. Les scooters de mobilité sont des aides à la mobilité électriques comparables aux motocyclettes et peuvent être utilisés comme alternative ou auxiliaire à un fauteuil roulant électrique. Ce sont des véhicules multifonctions à propulsion électrique qui permettent aux personnes à mobilité réduite et autonomes de se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur. Les scooters de mobilité sont disponibles avec trois ou quatre roues et sont généralement utilisés par les personnes âgées qui ont perdu leur force et leur équilibre. Des scooters de mobilité à traction avant et à traction arrière sont tous deux disponibles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des scooters de mobilité, qui était de 1,24 milliard USD en 2021, atteindrait 2,34 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,27% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisée par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des scooters de mobilité sont:

Afikim Electric Vehicles (Israël), Amigo Mobility International Inc. (États-Unis), EV Rider LLC. (États-Unis), Golden Technologies (États-Unis), Hoveround Corp. (États-Unis), Invacare Corporation (États-Unis), Merits Co. Ltd. (Taïwan), Quingo (Allemagne), Excel Mobility (Pays-Bas), Medical Depot Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché des scooters de mobilité

Conducteurs

Hausse du pourcentage d’âge des personnes âgées

L’expansion mondiale du marché est facilitée par une prise de conscience accrue des nouveaux appareils de mobilité. Au cours de la période de projection, des investissements plus élevés en R&D pour une technologie de batterie améliorée et des options de crédit et de financement élargies offrent un bon potentiel d’expansion du marché.

Augmenter l’inclinaison du scooter de mobilité par rapport aux fauteuils roulants traditionnels

L’amélioration de la technologie et l’adoption croissante de l’automatisation dans les véhicules de mobilité stimulent le marché des scooters de mobilité. Le marché devrait se développer en raison de la croissance de la population âgée, de la prévalence des affections orthopédiques et de la survenue d’accidents entraînant des problèmes de mobilité. De plus, à mesure que le revenu disponible des gens augmente et que leur pouvoir d’achat augmente, la demande de scooters de mobilité par rapport aux fauteuils roulants augmente, ce qui contribue à la croissance du marché.

Scooters de mobilité motorisés à l’électricité

L’utilisation croissante de la mobilité durable pour résoudre le problème mondial de la dégradation de l’environnement a stimulé le marché mondial des scooters de mobilité. Les scooters de mobilité électrique sont plus rapides, plus efficaces et moins chers que les scooters traditionnels, stimulant la demande du marché et contribuant à la croissance du marché. Les scooters de mobilité offrent un haut niveau d’indépendance à l’utilisateur, augmentant ainsi la demande et favorisant la croissance du marché.

Opportunités

Augmentation des dépenses de R&D pour une technologie de batterie améliorée

La R&D continue et les progrès de la technologie des batteries ont contribué à améliorer la capacité de stockage et à réduire le coût global des batteries comme les batteries lithium-ion, ce qui en fait un choix populaire pour les gadgets mobiles à faible coût comme les trottinettes électriques. En outre, le développement continu de technologies de batteries technologiquement avancées telles que les batteries au graphène, les batteries à électrolyte solide et les batteries à l’oxyde de zinc-manganèse contribue à améliorer l’autonomie des véhicules électriques.

Contraintes/Défis

Absence de normalisation de la recharge des véhicules électriques

Il n’y a pas d’autre moyen de recharger les batteries des voitures électriques. Le manque d’installations de recharge est un obstacle majeur au progrès du marché mondial des scooters de mobilité dans la plupart des régions. De plus, les inefficacités infrastructurelles et l’anxiété liées à l’autonomie pourraient être un problème pour les véhicules électriques, mettant les passagers en danger. En outre, la mise en place d’infrastructures adaptées aux véhicules électriques est plus difficile dans les pays en développement. Dans les zones rurales, la recharge de ces véhicules est un problème sérieux car de nombreuses personnes n’ont pas accès à une borne de recharge spécialisée, ce qui rend difficile la recharge d’un scooter de mobilité électrique à domicile.

Il y a 15 chapitres à afficher sur le marché des scooters de mobilité

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché des scooters de mobilité, les applications [entreprises, particuliers et autres], le segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché des scooters de mobilité, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des scooters de mobilité, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché des scooters de mobilité, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Si vous optez pour le marché mondial des scooters de mobilité ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

