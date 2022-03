Marché des scellants et adhésifs chirurgicaux étude se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux acteurs mondiaux | Prévu jusqu’en 2028

Le marché mondial des mastics et adhésifs chirurgicaux enregistre un TCAC sain de 10,20 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à l’augmentation des procédures chirurgicales et aux progrès continus de la technologie.

Principaux concurrents du marché :

Parmi les principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des scellants et adhésifs chirurgicaux, peu sont Baxter, Johnson & Johnson Services, Inc., CryoLife, BD, Medtronic, Sanofi, B. Braun Melsungen AG, Cohera Medical, Inc., Ocular Therapeutix, Inc., Vivostat A/S, Advanced Medical Solutions Israel (Sealantis) Ltd, Cardinal Health, Integra LifeSciences Corporation, société Mallinckrodt, Lifebond Machines Pvt. LTd., Adhesys Medical GmbH, Takeda Pharmaceutical Limited, entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des scellants et adhésifs chirurgicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des mastics et adhésifs chirurgicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Segmentation:

Marché mondial des scellants et adhésifs chirurgicaux par produit (scellants et adhésifs naturels / biologiques, scellants et adhésifs synthétiques et semi-synthétiques), indication (hémostase chirurgicale, scellement tissulaire, ingénierie tissulaire), application (chirurgies du système nerveux central (SNC), chirurgies générales, cardio-vasculaire Chirurgies, chirurgies orthopédiques, chirurgies esthétiques, chirurgies ophtalmiques, chirurgies urologiques, chirurgies pulmonaires, autres applications), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché :

Les scellants chirurgicaux sont utilisés dans l’incision chirurgicale pendant les processus invasifs pour éviter les fuites de liquide. Ils sont le plus souvent utilisés pour obtenir une hémostase mécanique dans la reconstruction vasculaire. De plus, les scellants chirurgicaux sont également utilisés pour remplacer les anastomoses, la ligne de suture, remplacer la racine aortique et éviter les saignements artériels et veineux. La plupart des mastics commerciaux sont biodégradables, biocompatibles et flexibles. Les scellants chirurgicaux peuvent être naturels ou synthétiques ou un mélange des deux.

Facteurs de marché

L’augmentation des procédures chirurgicales à l’échelle mondiale stimule la croissance du marché

Les progrès continus de la technologie aident le marché à se développer

La préférence croissante pour les mastics et adhésifs chirurgicaux stimule la croissance du marché

Le marquage CE et l’approbation de la FDA stimulent la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé associé aux mastics chirurgicaux entrave la croissance du marché

La disponibilité d’alternatives aux adhésifs chirurgicaux entrave la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En septembre 2017, Cohera Medical Inc. avait signé un accord avec Terumo Corporation pour Sylys Surgical Sealant. Cet accord permettra à Terumo Corporation de commercialiser Sylys au Japon. Cet accord élargira la part de marché des deux sociétés

En novembre 2016, Johnson & Johnson Services, Inc. avait lancé son nouvel outil approuvé par la FDA, Evarrest Fibrin Sealant Patch. Il aide les chirurgiens et les médecins à arrêter le saignement du patient au moment de la chirurgie. Ce lancement élargira le portefeuille de produits de l’entreprise et augmentera la part de marché de l’entreprise

