Marché des scellants dentaires Acteurs clés de l’industrie, tendances, ventes, offre, demande, analyse et prévisions 2028

Le marché des scellants dentaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 11,95 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. au dessus. La demande croissante de restaurations dentaires et de dentisterie esthétique, associée aux progrès des matériaux dentaires en termes de science et de technologie, stimule le marché des scellants dentaires.

Les scellants dentaires sont également connus sous le nom de scellants pour puits et fissures et sont utilisés pour prévenir la carie dentaire. Ils sont généralement constitués de matière plastique qui est placée sur la surface de mastication des dents et protège les dents des bactéries et des acides qui causent les caries. Les piqûres et les fissures sont la zone où elles se produisent généralement, car ce sont des zones difficiles à nettoyer et les bactéries s’y coincent facilement. Les scellants dentaires se produisent généralement chez les enfants à haut risque de caries.

Étendue du marché des scellants dentaires et taille du marché

Le marché des scellants dentaires est segmenté en fonction de la matière première, du type de mordançage, du durcissement, de la technologie et du type de produit. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base des matières premières, le marché des scellants dentaires est segmenté en adhésif synthétique et adhésif naturel.

Sur la base du type de mordançage, le marché des scellants dentaires est segmenté en adhésifs automordançants, adhésifs à mordançage total et autres types de mordançage.

Sur la base de la cure, le marché des scellants dentaires est segmenté en autopolymérisation, photopolymérisation et double polymérisation.

Basé sur la technologie , le marché des scellants dentaires est segmenté en à base d’eau, à base de solvant, à base de rayonnement et autres.

Le marché des scellants dentaires est également segmenté sur la base du type de produit en naturel et synthétique .

Analyse par pays du marché des scellants dentaires

Le marché des scellants dentaires est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, matière première, type de gravure, durcissement, technologie et type de produit, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des scellants dentaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des scellants dentaires en raison de la disponibilité croissante des produits, de la présence croissante de technologies de pointe et d’une structure de remboursement de plus en plus favorable dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des scellants dentaires en raison de la prévalence croissante des caries dentaires due aux changements de modes de vie et à la sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des scellants dentaires fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et les modifications réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données. du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Sealants dentaires

Le paysage concurrentiel du marché des scellants dentaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des scellants dentaires.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des scellants dentaires sont 3M, Henkel AG & Co. KGaA, Den-Mat Holdings, LLC, Dentsply Sirona, Dux Industries, Inc., Tricol Biomedical, Johnson Services, Inc., Mitsui Chemicals, Inc., Sybron Dental Specialties, Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Nobel Biocare Services AG., KURARAY NORITAKE DENTAL INC., Dentsply Sirona Inc., Procter & Gamble, GlaxoSmithKline plc., DETAX Ettlingen, Ultradent Products Inc. et KaVo Dental, entre autres et acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

