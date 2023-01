Marché des scanners intra-oraux dentaires: taille de l’industrie, tendances des parts, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

L’étude du marché mondial des scanners intra-oraux dentaires réalisée par «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché, la portée du marché, la segmentation du marché ayant un impact sur ce marché et sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel et les tendances dominants au fil des ans. L’exécution du rapport d’étude de marché sur les scanners intra-oraux dentaires devient essentielle au succès des entreprises car il offre de nombreux avantages, notamment des informations sur la croissance des revenus et les initiatives de durabilité. Le rapport d’étude de marché Scanners intra-oraux dentaires à grande échelle est un aperçu absolu du marché prenant en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et d’un environnement marchand établi.

Ce rapport de l’industrie présente également les entreprises avec des profils d’entreprise, les spécifications des produits, la valeur de la production, les coordonnées du fabricant et la part de marché de l’entreprise. En outre, le rapport d’activité du marché des scanners intra-oraux dentaires combine une analyse complète de l’industrie avec des estimations et des prévisions spécifiques pour fournir la solution de recherche la plus claire pour la prise de décision stratégique.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance du marché mondial des scanners intra-oraux dentaires sur la période de prévision 2022-2029. Le TCAC projeté du marché mondial des scanners intra-oraux dentaires a tendance à être d’environ 11,4 % au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 433,55 millions USD en 2021 et atteindra 1,0283 milliard USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire inclus.

Un scanner intra-oral dentaire (IOS) est un appareil dentaire utilisé en dentisterie pour capturer des empreintes numériques directes. Il fonctionne de la même manière que les autres appareils de numérisation en ce sens qu’il projette une source laser sur la zone de la dent qui doit être observée. Le scanner intra-oral est utilisé pour scanner les arcades dentaires, les dents de préparation et les corps de scan des implants. Le scanner intra-oral surmonte de nombreux défis auxquels sont confrontés les scanners conventionnels utilisant des plaques et des porte-empreintes. L’utilisation du plateau pendant la numérisation peut causer un certain inconfort aux patients âgés. Par conséquent, les patients préfèrent des empreintes numériques 3D plus pratiques et plus confortables. Grâce aux progrès technologiques, les scanners intra-oraux modernes peuvent scanner l’intégralité de l’arcade dentaire en moins de trois minutes.

Au cours de la période de prévision, le marché mondial des scanners intra-oraux dentaires devrait croître de manière significative. La demande croissante de scanners dentaires intra-oraux et l’augmentation des maladies parodontales sont les principaux moteurs qui devraient stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. La plaque, le tartre, les dents usées ou manquantes, les dents de forme anormale, les caries, les pulpites, les malocclusions et autres problèmes dentaires sont couramment traités avec des scanners dentaires intra-oraux. En raison des délais d’exécution courts en laboratoire et des excellents résultats sous forme d’images 3D, les scanners intra-oraux deviennent de plus en plus populaires parmi les orthodontistes.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial des scanners dentaires intra-oraux

Dentsply Sirona. (Nous)

Carestream Dental LLC. (Nous)

Align Technology, Inc. (États-Unis)

3Forme A/S. (Danemark)

Acteon Group Ltd. (Royaume-Uni)

3DISC (France)

Guangdong Launcha Medical Device Technology Co., Ltd (Chine)

Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd. (Chine)

ASAHIROENTGEN IND.CO., LTD (Japon)

GC Europe AG (États-Unis)

Brillant 3D (Chine)

Laboratoire Straumann AG (Suisse)

VATECH (Inde)

Le paysage concurrentiel du marché Scanners intra-oraux dentaires fournit des détails par concurrents. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Objectifs clés du marché Scanner intra-oral dentaire:

Chaque entreprise du marché Scanners intra-oraux dentaires a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs primordiaux, permettant une analyse de la concurrence, des marchés futurs, des nouveaux produits et des données informatives qui peuvent augmenter de manière exponentielle les ventes.

Facteurs de taille et de taux de croissance du marché des scanners dentaires intra-oraux.

Changements significatifs dans le futur marché des scanners dentaires intra-oraux.

Les meilleurs concurrents mondiaux sur le marché.

Portée du marché du scanner intra-oral dentaire et perspectives du produit.

Les pays en développement avec un potentiel de croissance future.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Profils et statistiques de vente des fabricants mondiaux de Dental Intraoral Scannerstop.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial des scanners intra-oraux dentaires

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie mondiale du marché des scanners intra-oraux dentaires

Chapitre 4: Segmentation du marché des scanners intra-oraux dentaires par type et applications

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Comment le rapport contribue-t-il à la discrétion des entreprises ?

Cette section de ce rapport de marché met en évidence les facteurs les plus pertinents et les promoteurs de croissance qui garantissent collectivement les pics de croissance.

Le rapport divulgue les détails d’une évaluation des parts de marché importante dans les segments pays par pays et régionaux.

Aperçu clé de l’analyse des parts de marché des acteurs dynamiques, y compris les vétérans de l’industrie avancée

Analyse de l’entrée de nouveaux joueurs et portée des nouveaux modèles commerciaux

Ce rapport contient des recommandations stratégiques pour les nouveaux vétérans du monde des affaires et les acteurs existants à la recherche de nouvelles façons de se développer.

Services de conseil détaillés basés sur des calendriers historiques et actuels pour garantir des prévisions prédictives exploitables

Évaluation approfondie et étude détaillée des différents secteurs et sous-secteurs à travers les développements régionaux et nationaux

Détails sur les estimations du marché, la taille du marché, les dimensions

Examen des concurrents du marché, du portefeuille de produits et services haut de gamme, des tendances dynamiques et des avancées technologiques qui représentent une croissance haut de gamme sur ce marché

