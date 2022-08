Marché des scalpels: perspective de l’industrie, analyse, par service, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions

Le rapport d’étude de marché sur les scalpels aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Il leur offre également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent orienter leurs activités dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché des soins de santé. Certaines des stratégies de marketing sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Chaque partie du marché est abordée dans le rapport, car les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le meilleur rapport.

Le marché des scalpels devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,66% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 260,71 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des scalpels fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales accélère la croissance du marché des scalpels.

Un scalpel, également appelé lancette, fait référence à un instrument doté d’une lame extrêmement tranchante utilisée pour diverses procédures. Ceci est défini comme un instrument médical qui est généralement utilisé pour la dissection anatomique et les chirurgies. Le scalpel se compose de deux parties distinctes, y compris le manche et la lame, et est disponible sous deux formes telles que réutilisable et à usage unique ou jetable.

L’augmentation de l’incidence des maladies neurologiques et cardiovasculaires parmi la population à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des scalpels. La montée en flèche de la préférence pour les chirurgies et les avancées technologiques en chirurgie et l’augmentation du nombre de procédures ou de chirurgies effectuées par les centres de chirurgie ambulatoire accélèrent la croissance du marché. L’augmentation du soutien gouvernemental, comme les politiques de remboursement favorables et les dispositions relatives aux investissements directs étrangers, ainsi que l’augmentation de l’inclinaison vers des solutions chirurgicales permanentes par rapport à la gestion à long terme avec des médicaments sur ordonnance chez les patients, influencent davantage le marché.

Étendue du marché des scalpels et taille du marché

Le marché des scalpels est segmenté en fonction du type de produit, du type, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des scalpels est segmenté en scalpels chirurgicaux de sécurité et scalpels chirurgicaux standard.

Sur la base du type, le marché des scalpels est segmenté en scalpels et accessoires réutilisables et scalpels jetables.

Sur la base des matériaux, le marché des scalpels est segmenté en acier au carbone de haute qualité, en acier inoxydable et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des scalpels est segmenté en centres chirurgicaux ambulatoires, hôpitaux , laboratoires de référence et centres de soins infirmiers.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des scalpels

Le marché des scalpels est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type, matériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des scalpels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des scalpels en raison de l’augmentation des chirurgies esthétiques, de l’augmentation des traumatismes et des politiques de remboursement favorables des organismes gouvernementaux de la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et de l’augmentation du tourisme médical dans la région.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des scalpels vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des scalpels, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des bistouris. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Scalpels

Le paysage concurrentiel du marché des scalpels fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des scalpels.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des scalpels sont Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker, B. Braun Melsungen AG, CONMED Corporation., Smith & Nephew, Inc., Abbott, Zimmer Biomet, Boston Scientific Corporation, BD, HOYA Corporation., CooperSurgical Inc., Surgical Innovations, OmniGuide Holdings, Inc., Applied Medical Resources Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, Koninklijke Philips NV, FUJIFILM Holdings America Corporation, KLS Martin Group., et Scanlan International., parmi autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

