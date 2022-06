Marché des scalpels 2022-2029: demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – BD, J&J, Medtronic, Stryker

Aperçu du marché mondial des scalpels :

Le rapport d’enquête sur le marché des scalpels est proposé à l’entreprise avec un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et le paysage habituel des fournisseurs. Toutes les informations statistiques et numériques données dans le rapport sont symbolisées à l’aide de graphiques et de tableaux qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Toutes les données et informations collectées à des fins de recherche et d’analyse sont indiquées sous forme de graphiques, de tableaux ou de tableaux pour une compréhension sensible des utilisateurs. Un rapport international sur le marché des scalpels définit la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le marché.

Le marché mondial des scalpels devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,66 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 260,71 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, Scalpel fait référence à un instrument doté d’une lame extrêmement tranchante utilisée pour diverses procédures. Ceci est défini comme un instrument médical qui est généralement utilisé pour la dissection anatomique et les chirurgies. Le scalpel se compose de deux parties distinctes, y compris le manche et la lame, et est disponible sous deux formes telles que réutilisable et à usage unique ou jetable.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des scalpels sont l’augmentation du nombre de chirurgies, l’augmentation de l’incidence des maladies neurologiques et cardiovasculaires, l’augmentation de la préférence pour les chirurgies et les progrès technologiques en chirurgie et l’augmentation du nombre de procédures ou chirurgies effectuées par des centres chirurgicaux ambulatoires.

Segmentation globale du marché Scalpels :

Sur la base du type de produit, le marché mondial des scalpels est segmenté en scalpels chirurgicaux de sécurité et scalpels chirurgicaux standard.

Sur la base du type, le marché des scalpels est segmenté en scalpels et accessoires réutilisables et scalpels jetables.

Sur la base du matériau, le marché des scalpels est segmenté en acier au carbone de haute qualité, en acier inoxydable et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des scalpels est segmenté en centres chirurgicaux ambulatoires, hôpitaux, laboratoires de référence et centres de soins infirmiers.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des scalpels en raison de l’augmentation des chirurgies esthétiques, de l’augmentation des traumatismes et des politiques de remboursement favorables des organismes gouvernementaux de la région. L’APAC devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et de l’augmentation du tourisme médical dans la région.

Un excellent rapport sur le marché des scalpels est composé d’une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et incluent des informations sur l’industrie et des facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, la technologie et perspectives d’application, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d’entreprises clés. Le rapport d’activité convaincant de Scalpels est très fiable car toutes les données et informations concernant l’industrie de la santé sont collectées via des sources authentiques telles que des sites Web, des revues, des rapports annuels des entreprises et des magazines.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Medtronic

Johnson & Johnson Services, Inc.

Stryker

Braun Melsungen SA

Société CONMED

Smith & Neveu, Inc.

Abbott

Zimmer Biomet

Société scientifique de Boston

BD

Société HOYA

CooperSurgical Inc

Innovations chirurgicales

OmniGuide Holdings, Inc.

Société de ressources médicales appliquées

KARL STORZ SE & Co. KG

Royal Philips SA

FUJIFILM Holdings America Corporation

Groupe KLS Martin

Scanlan International

