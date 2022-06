Marché des sacs intraveineux (IV) vides: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Un rapport exceptionnel sur le marché des sacs intraveineux vides (IV) comprend un chapitre sur le marché mondial et les entreprises alliées avec leurs profils, qui fournit des données essentielles concernant leurs informations en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. L’ensemble du rapport peut être divisé en quatre domaines principaux, à savoir la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont couvertes dans le rapport fiable Sacs intraveineux (IV) vides. Pour obtenir une connaissance de tous les facteurs liés au marché, un rapport transparent, complet et de qualité supérieure est créé.

Le rapport sur le marché des Sacs intraveineux (IV) vides à grande échelle contient une enquête systématique sur le scénario existant du marché qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Le rapport aide également à se faire une idée des types de consommateurs, de leur réaction et de leurs opinions sur des produits particuliers, ainsi que de leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit. La portée géographique des produits est prise en compte méthodiquement pour les grandes zones mondiales, ce qui permet de caractériser les stratégies de distribution des produits dans ces zones. Le document d’étude de marché sur les sacs intraveineux (IV) vides peut être utilisé pour acquérir de précieuses informations sur le marché de manière rentable.

Augmentation due au respect de l’environnement des sacs IV sans PVC, à l’augmentation des activités gouvernementales, à l’augmentation de la prévalence de la malnutrition et à l’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de cinq ans. Chaque année, plus de 1,7 milliard de cas de diarrhée pédiatrique sont signalés dans le monde. La possibilité de fuites de produits chimiques à partir des sacs en plastique pour intraveineuse, en revanche, constitue une restriction importante du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sacs intraveineux (IV) vides était de 3427 millions USD en 2021, atteindrait 5109,72 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,12% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des sacs intraveineux (IV) vides sont:

Sippex IV Bag (États-Unis), Technoflex (Japon), Wipak Group (Allemagne), Baxter (États-Unis), B. Braun (Allemagne), ICU Medical, Inc. (États-Unis), POLYCINE GmbH (Allemagne), RENOLIT SE (Allemagne) , Pfizer Inc. (États-Unis), West Pharmaceutical Services Inc. (États-Unis), Jinan Youlyy Industrial Co., Ltd. (Chine), Jiangsu Eyoung Medical Devices Co. Ltd. (Chine)

Dynamique du marché des sacs intraveineux (IV) vides

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des cas de cancer

Un moteur de rendu à fort impact est la prévalence croissante du cancer. En général, le cancer provoque une augmentation de l’incidence des ulcères d’estomac, des perturbations du fonctionnement normal du tractus gastro-intestinal et la formation de blocages physiques, qui augmentent tous le besoin de nutrition parentérale. De plus, les traitements contre le cancer affaiblissent le corps humain et le privent de nutrition au point où il devient mortel. L’anorexie, ou perte de poids involontaire, est un autre symptôme répandu associé au cancer qui nécessite une prise en charge parentérale.

Interdiction des sacs en PVC IV Accroît la croissance

Étant donné que la majorité des pays ont restreint l’utilisation des sacs en PVC IV pour éviter leur impact négatif sur l’environnement, la demande de sacs IV respectueux de l’environnement a explosé ces dernières années. La majorité de la demande pour ces sacs IV provient d’hôpitaux spécialisés qui traitent des opérations de la vésicule biliaire, des calculs rénaux et des infections intestinales. Cette demande accrue de sacs IV respectueux de l’environnement a stimulé le marché mondial des sacs IV vides.

Politiques de remboursement

Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) et d’autres agences gouvernementales ont de larges politiques de remboursement qui couvrent les chirurgies utilisant des sacs IV. En outre, les autorités de plusieurs pays ont mis en place des plans de remboursement pour les procédures utilisant des sacs IV. Ces règles stimulent les ventes de sacs IV dans le monde, entraînant une augmentation du marché mondial des sacs IV vides.

Opportunités

La croissance devrait également être favorisée par des règles de remboursement favorables dans de nombreux pays. Aux États-Unis, le CMS couvre une variété de chirurgies et de traitements qui nécessitent des sacs IV. De même, diverses organisations gouvernementales couvrent certains aspects des processus de traitement dans d’autres pays, ce qui est susceptible de stimuler les ventes de sacs IV. La fréquence croissante des maladies chroniques telles que le cancer a un impact favorable sur l’utilisation de la nutrition parentérale aux États-Unis.

Contraintes/Défis

Coût élevé associé aux compétences en recherche et développement de la fabrication du produit, installations d’infrastructure limitées, qui créent des défis pour le marché des sacs IV vides. L’un des instruments les plus fondamentaux et les plus vitaux de la médecine moderne, le sac en plastique pour intraveineuse, est attaqué comme une menace pour la santé. Sacs et tubes en PVC, qui peuvent parfois laisser échapper des traces de plastique dans les articles qu’ils stockent.

Il y a 15 chapitres à afficher sur le marché Sacs intraveineux (IV) vides

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché des sacs intraveineux (IV) vides, les applications [entreprises, particuliers et autres], le segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché des sacs intraveineux (IV) vides, moteurs, défis par comportement du consommateur, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des sacs intraveineux (IV) vides, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché des sacs intraveineux (IV) vides, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Si vous optez pour le marché mondial des sacs intraveineux (IV) vides ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

Raisons du rapport sur le marché des sacs intraveineux (IV) vides

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il présente une analyse détaillée de l'évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents.

Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Sacs intraveineux (IV) vides.

Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Sacs intraveineux (IV) vides dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Pourquoi vous devez acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché mondial des sacs intraveineux (IV) vides

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs

Dresser le profil des principaux acteurs du marché

Connaître la taille complète du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

