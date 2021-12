Marché des sacs à soufflets | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Amcor plc, Bemis Company, Inc., Mondi

Pour créer un merveilleux rapport d’étude de marché sur les sacs à soufflets , une combinaison d’aspects principaux tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, des recherches et analyses dédiées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement joue un rôle clé. Par conséquent, tout en générant ce rapport sur le marché mondial pour un client, tous ces éléments sont rigoureusement suivis.

L’attention sur les joueurs écrasants Amcor plc, Bemis Company, Inc., Mondi, Bischof + Klein SE & Co. KG, Smurfit Kappa, AMERICAN PLASTICS COMPANY, Tekpak Solution, PBFY Flexible Packaging, Pacific Bag, International Plastics Inc., Maco PKG ., Associated Bag, Elkay Plastics, Inc., Poly Pak Plastics, groupe d’emballage colombien, United States Plastic Corporation, Daman Polyfabs, Sri Lakshmi Narayana Plastics., Vimal Techno Print., US Poly Pack., Vishakha Polyfab Pvt Ltd, entre autres.

Les sacs à soufflets sont une sorte d’emballage flexible qui est utilisé pour l’emballage de nombreux matériaux différents. Ils sont largement utilisés dans l’industrie alimentaire et de l’emballage car ils sont très faciles à manipuler. Ils ont la capacité de garder le produit frais et d’améliorer la durée de conservation du produit. Ils sont de différents types tels que les soufflets inférieurs et les soufflets latéraux. Différents matériaux tels que le polyéthylène, le papier, les feuilles de métal et autres sont utilisés pour la fabrication. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que les emballages de produits de boulangerie, les emballages F&B transformés à sec, les emballages de café, de thé et autres.

Effectue une analyse concurrentielle: le rapport sur le marché des sacs à soufflets intègre l’analyse détaillée des principales organisations et de leur processus de réflexion et quelles sont les méthodologies qu’elles adoptent pour maintenir leur image de marque sur ce marché. Le rapport aide les nouvelles abeilles à comprendre le niveau de concurrence pour lequel elles doivent se battre pour renforcer leurs racines dans ce marché concurrentiel.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

La demande croissante du produit du secteur de la vente au détail stimulera la croissance du marché

La croissance de l’industrie des aliments et des boissons agira également comme un moteur de marché

La demande croissante d’emballages flexibles améliore également la croissance de ce marché

La nature respectueuse de l’environnement et recyclable de ce produit contribue en tant que facteur à cette croissance du marché

Le faible coût du sac traditionnel par rapport au sac à soufflet est le principal facteur entravant la croissance de ce marché au cours de la période de prévision

Le manque de sensibilisation aux avantages de l’utilisation de sacs à soufflets principalement dans les pays sous-développés peut constituer un facteur limitant pour cette croissance du marché

Comment cette analyse du marché aide-t-elle ?

Part de marché des sacs à main (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que de TCAC

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du « Marché des sacs à soufflets » et de son paysage commercial

Réalise une segmentation globale du marché des sacs à soufflets : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par type (à soufflet latéral, à soufflet inférieur),

Type de matériau (papier, polypropylène, polyéthylène, nylon, plastiques biodégradables, feuille de métal),

Application (emballages de café et de thé, emballages de produits de boulangerie, autres emballages F&B non transformés, emballages F&B traités à sec, emballages F&B traités par voie humide, emballages d’aliments pour animaux de compagnie, emballages de biens de consommation, autres applications industrielles),

Épaisseur (< 2 mil, 2 – 5 mil, > 5 mil)

Le rapport GUSSETED BAGS couvre les parts de marché pour le monde, l’ Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, TricorBraun a annoncé l’acquisition de Pacific Bag, LLC. L’entreprise envisage d’intégrer Pacific Bag à son Taipak afin de créer TricorBraun Flex, qui sera la nouvelle entreprise pour les emballages flexibles. Cette acquisition renforcera leur présence sur le marché et sera en mesure de répondre aux besoins et aux exigences de leurs clients

En novembre 2017, TricorBraun a annoncé l’acquisition de Taipak, qui aidera l’entreprise à étendre ses solutions d’emballage flexible. Cette acquisition consolidera la position de l’entreprise sur le marché et l’aidera à utiliser les solutions Taipak afin qu’elle puisse fournir des solutions avancées à différentes industries

