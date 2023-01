Marché des rubans adhésifs pour cartons par avancement, technologie croissante, applications, spécifications, principales tendances du secteur, opportunités commerciales et stratégies

‘ Marché mondial des rubans adhésifs pour carton ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur le ruban adhésif pour carton présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur le ruban adhésif pour carton. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Carton Sealing Tape aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Analyse du marché et aperçu du marché du ruban adhésif pour carton

Data Bridge Market Research analyse que le marché des rubans adhésifs pour cartons projettera un TCAC de 11,50 % pour la période de prévision 2021-2028. Application croissante du ruban d’étanchéité en carton pour un large éventail d’applications telles que les aliments et les boissons , l’électronique , les biens de consommation, les cosmétiques , l’emballage et autres, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les économies en développement et l’expansion des infrastructures de production d’électricité dans les pays des économies comme l’Inde et la Chine sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des rubans d’étanchéité pour cartons. Cela signifie que le marché mondial des soufflets de bus, qui était de 800 millions USD en 2020, atteindrait 1 911,12 millions USD d’ici 2028.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Les cartons sont les boîtes utilisées pour stocker les matériaux dans le cadre des applications domestiques. L’application commerciale des cartons comprendrait le transport d’articles tels que les aliments et les boissons, l’électronique, les biens de consommation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, etc. Par conséquent, un bon matériau est nécessaire pour assurer la finition du carton en tant qu’emballage. Ainsi, d’après le nom lui-même, il est clair que les rubans d’étanchéité pour cartons sont les rubans utilisés pour emballer les cartons. Une grande variété de rubans d’étanchéité pour cartons est disponible sur le marché via des modes de distribution en ligne et hors ligne. Généralement constitués de films plastiques, les rubans d’étanchéité pour cartons sont également utilisés dans des applications industrielles.

La demande croissante d’aliments et de boissons emballés en vrac par les grossistes et les distributeurs, tout comme le moteur de la croissance de la valeur marchande des rubans d’étanchéité pour cartons. La demande croissante de rubans d’étanchéité pour cartons activés par l’eau pour les applications commerciales et industrielles et la croissance et l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons induiront davantage la croissance de la valeur marchande des rubans d’étanchéité pour cartons. La croissance et l’expansion de l’industrie du commerce électronique, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation des préférences des consommateurs pour les formats de vente au détail, l’augmentation constante de la population mondiale et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres facteurs indirects qui favoriseront également la croissance du marché des rubans d’étanchéité pour cartons. fréquence. L’augmentation de la demande de biens de consommation offrira également une opportunité de croissance à long terme.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des rubans d’étanchéité pour cartons : Berry Global Inc., 3M, Intertape Polymer Group, Apollo Industries, Can-Do National Tape, Pro Tapes & Specialties, Inc., VIBAC SpA, World Packaging Co., Inc.. , Primetac., PowerPack Elements, Bagla Group., NITTO DENKO CORPORATION., Advance Tapes International., Practical Packaging Solutions, Inc., SJF, Stamar Packaging., Shurtape Technologies, LLC, Worldtech Industries Pvt. Ltd., Watershed Packaging Ltd et POLINAS

Segmentation du marché :

Le marché mondial des rubans d’étanchéité pour cartons est segmenté en fonction du type, de l’adhésif et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des rubans d’étanchéité pour cartons est segmenté en sensibles à la pression, activés à l’eau et autres.

Sur la base de l’adhésif, le marché des rubans d’étanchéité pour cartons est segmenté en acrylique, à base de caoutchouc et en silicone.

Sur la base de l’application, le marché des rubans d’étanchéité pour cartons est segmenté en aliments et boissons, électronique, biens de consommation, cosmétiques, emballages et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché du ruban adhésif pour carton

Le marché mondial des rubans d’étanchéité pour cartons est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, adhésif et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du ruban adhésif pour carton sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique domine le marché des rubans d’étanchéité pour cartons et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante des cartons et des boîtes en carton ondulé. La disponibilité des matières premières, l’urbanisation croissante, l’augmentation constante de la population et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres déterminants importants de la croissance du marché.

La section par pays du rapport sur le marché du ruban adhésif pour carton fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Carton Sealing Tape?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du ruban adhésif pour carton?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Ruban adhésif pour carton?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Ruban adhésif pour carton?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Carton Sealing Tape auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Carton Sealing Tape?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

