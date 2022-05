Marché des rubans adhésifs Asie-Pacifique | Par fabricants, types, régions et prévisions du rapport de recherche sur les applications jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des rubans adhésifs en Asie-Pacifique affichera un TCAC de 6,92 % pour la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des rubans adhésifs Asie-Pacifique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des rubans adhésifs en Asie-Pacifique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

An adhesive tape is made up of a sticky chemical film and a backing substance that is used to temporarily or permanently assemble and connect things together. Paper, plastic, foam, fabric, and foil are commonly used as backing materials, with a release liner on one side. The tape’s adhesive is a viscoelastic substance that adheres to itself when pressure is applied and is frequently moisture sensitive. When compared to its counterparts, these tapes are less dirty, save time, and are more convenient.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des rubans adhésifs en Asie-Pacifique sont tesa Tapes (India) Private Limited, NITTO DENKO CORPORATION, 3M, AVERY DENNISON CORPORATION, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Scapa Group Ltd., Lohmann GmbH & Co. .KG, Mactac, Intertape Polymer Group, LINTEC Corporation, Shurtape Technologies, LLC, Berry Global Inc., DermaMed Coatings Company, LLC., CCT (Coating & Converting Technologies, LLC), GERGONNE INDUSTRIE, Adhesives Research, Inc., Advance Tapes International, Ajit Industries Pvt. Ltd., Intertape Polymer Group, Saint-Gobain et INDUSTRIAS TUK, SA DE CV, entre autres.

Étendue du marché et taille du marché des rubans adhésifs en Asie-Pacifique

Le marché des rubans adhésifs est segmenté en fonction du type de résine, du matériau, de la technologie, de la catégorie et de l’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type de résine, le marché des rubans adhésifs est segmenté en acrylique, caoutchouc, silicone et autres.

Sur la base du matériau, le marché des rubans adhésifs est segmenté en polypropylène, papier, chlorure de polyvinyle et autres.

Sur la base de la technologie, le marché des rubans adhésifs est segmenté en à base de solvant, à base de thermofusible et à base d’eau.

Sur la base de la catégorie, le marché des rubans adhésifs est segmenté en rubans adhésifs de base et rubans adhésifs spéciaux.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en emballage, masquage, consommation et bureau, rubans adhésifs spécialisés, électricité et électronique, soins de santé, automobile, papier et impression, bâtiment et construction, vente au détail, défense, alimentation et boissons, vent l’énergie, l’énergie solaire, le sport et l’aérospatiale.

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-adhesive-tapes-market Marché des rubans adhésifs Asie-Pacifique Analyse au niveau du pays Le marché des rubans adhésifs Asie-Pacifique est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de résine, matériau, technologie, catégorie et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus. The countries covered in Asia-Pacific adhesive tapes market report are China, Japan, India, South Korea, Australia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and rest of Asia-Pacific. The country section of the Asia-Pacific adhesive tapes market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as consumption volumes, production sites and volumes, import export analysis, price trend analysis, cost of raw materials, down-stream and upstream value chain analysis are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of Asia-Pacific brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

