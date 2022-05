Marché des routeurs sans fil d’une valeur de 16,1 milliards de dollars d’ici 2025-Recherche exclusive des partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par Insight Partners, intitulé « Marché des routeurs sans fil-Analyse mondiale et prévisions jusqu’en 2025 », le marché mondial des routeurs sans fil devrait atteindre 16,1 milliards de dollars d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision 2018 à 2025.

En 2016, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus, soit un peu moins des deux cinquièmes de la part de marché totale, suivie de l’Asie-Pacifique.

L’accélération considérable de la demande de routeurs sans fil en raison de la tendance continue à l’automatisation et des améliorations techniques avancées soutenues des routeurs sans fil stimule principalement le marché des infrastructures intelligentes. L’Amérique du Nord est le plus grand marché au monde pour le marché des routeurs sans fil en raison de la présence d’un grand nombre d’industries ainsi que de l’adoption croissante des équipements de maison intelligente.

Géographiquement, le marché est actuellement dominé par les pays d’Amérique du Nord, en particulier par les États-Unis, mais le marché devrait être en faveur de l’APAC et de l’Europe, qui devrait connaître une infrastructure IoT et connectée remarquable au cours des prochaines années. En outre, la région du Moyen-Orient affiche le taux de croissance le plus élevé dans un avenir proche en raison de l’urbanisation croissante, de l’augmentation de la population et du soutien du gouvernement au déploiement de villes intelligentes et d’infrastructures intelligentes.

Au cours d’une période, le développement de l’industrie des TIC a fait ressortir plusieurs nouveaux potentiels des routeurs sans fil qui étaient simplement utilisés dans le cadre de ses capacités auparavant. Cela était principalement dû au fait que les entreprises fournissant des routeurs et des services sans fil avaient limité leur approche pour offrir un meilleur Wi-Fi. Cependant, dans un avenir proche, ses composants matériels devraient répondre à des ambitions plus larges. Avec l’avènement d’entreprises comme Plume, Starry et Eero, ainsi que des marques bien connues du secteur, notamment Netgear et Google, les routeurs sans fil devraient subir une transformation grâce à une couverture supérieure, une configuration simplifiée, une sécurité rigoureuse et des designs attrayants. Dans les années à venir, la nouvelle génération d’un routeur sans fil répondrait à la demande de signaux sans fil les plus rapides en couvrant une section d’une zone avec une connexion Wi – Fi de haute qualité en permanence. Cela se ferait par la distribution de points de routeur sans fil à différents endroits, qui dans les années à venir seraient appelés système maillé Wi-Fi.

En mai 2017, Google, Inc. proposé son routeur sans fil Google Wi-Fi avec des capacités similaires. En outre, diverses autres startups comme Plume et Eero travaillent sur la perspective similaire du routeur sans fil. Selon Plume, un réseau de pods sans fil agirait comme une passerelle vers une plus grande gamme de services de maison intelligente. Dans les années à venir, la société prévoit également de créer ses propres capteurs pour se conformer à ses routeurs sans fil. Le système de routeur maillé et le routeur en tant que plate-forme (RaaP) sont les deux tendances futures clés prévues pour le marché mondial des routeurs sans fil. En outre, l’avènement croissant de l’écosystème intelligent et la demande croissante de connexion haut débit mobile à large bande devraient stimuler la croissance du marché des routeurs sans fil au cours de la période de prévision.

Cependant, la menace croissante de failles de sécurité pourrait avoir un impact négatif sur le marché dans un avenir proche. Les facteurs tels que l’émergence du système de routeur maillé sont l’une des principales tendances qui prévalent sur le marché.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur’ Routeur sans fil ‘ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

L’accessibilité économique et la disponibilité des téléphones intelligents, le renforcement de la demande d’accès à Internet, la réduction du coût de la technologie par Mo de données et le manque d’accès à la ligne fixe dans certains marchés en développement sont quelques-uns des facteurs qui, cumulativement, stimulent la connectivité mobile à large bande à l’échelle mondiale. En outre, selon une étude du géant de l’industrie Google, Inc. près de 93% des utilisateurs de smartphones utilisent principalement leurs appareils intelligents à la maison. Ainsi, en raison de la pénétration croissante du haut débit mobile, la traction parmi les acteurs de l’industrie augmente, conduisant à une expansion technologique rapide sur le marché. Cette expansion du marché du haut débit mobile devrait avoir un impact optimiste sur la croissance annuelle du marché des routeurs sans fil.

Certaines des entreprises considérées lors de la détermination du marché mondial et régional des routeurs sans fil sont Apple Inc., Arris, Arista, ASUSTek Computer Inc., Livre de poche, Nouveau, Belkin International, Inc., En anglais, Buffalo Technology, Cisco Systems, Inc., D-Link Systems, Inc., Livre de poche, Nouveau, EDIMAX Technology Co., Livre de poche, nouveau, Ltd., HP Inc., Huawei Technologies Co., Livre de poche, Nouveau, Ltd., Juniper Networks, MERCURY, MikroTik, Motorola, Groupe NETCORE (Qihoo 360), Netgear, Nokia, Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd., En anglais, Swisscom, Tenda, TP-Link Technologies Co. Ltd., Réseaux Ubiquiti et Xiaomi entre autres.

