Marché des rodenticides: analyse globale de l’industrie, taille, part, opportunités de croissance, tendances futures, impact de Covid-19, analyse SWOT, concurrence et prévisions 2022 à 2029

définition du marché

Les rodenticides sont des insecticides qui aident à tuer les rongeurs, y compris les rats, les tamias, les ragondins, les castors, les marmottes, les porcs-épics et les écureuils. Ces pesticides sont formulés avec des substances comme le beurre d’arachide ou la mélasse pour attirer et tuer les rongeurs dans les champs agricoles et les entrepôts. Les préoccupations croissantes concernant les pertes économiques dues aux dommages causés par la présence de rongeurs stimulent la croissance du marché des rodenticides.

Data Bridge Market Research estime que le marché des rodenticides devrait être évalué à 5,69 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « L’agriculture » occupe le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur leurs marchés respectifs en raison de l’augmentation des attaques de rongeurs dans les terres agricoles et les entrepôts.

Analyse et dimensionnement du marché

Lorsque les gens se déplacent des zones rurales vers les zones urbaines, les rats et les rongeurs trouvent une place près des humains. Cette situation nécessite l’utilisation de rodenticides pour tuer les rats et les rodenticides. Ces pesticides sont très bénéfiques pour contrôler les attaques de rongeurs sur les terres agricoles et les entrepôts.

L’étude de marché, avec l’aide de l’analyse SWOT, détaille les moteurs du marché et les contraintes du marché Rodenticides et leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. En tirant parti des stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent développer des idées créatives et des objectifs de vente époustouflants qui leur donnent un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ce rapport d’analyse de marché est une étude professionnelle approfondie de l’état actuel du marché. On peut supposer que des informations détaillées peuvent aider les clients à prendre des décisions commerciales efficaces, et le rapport sur les rodenticides fournit la même chose.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Rodenticide

Le paysage concurrentiel du marché des rodenticides fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché des rodenticides.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des rodenticides figurent BASF SE, Bayer, Syngenta, UPL, Liphatech Inc., JT Eaton, Neogen Corporation, Pelgar International, Senestech Inc., Bell Laboratories et Impex Europa, Rentokil Initial Plc, Terminix, Ecolab , Antiimex, Rollins, Truly Nolen et Abell Pest Control, entre autres.

Portée du marché mondial des rodenticides

Le marché des rodenticides est segmenté en fonction du type, de la première génération, de la deuxième génération, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

non anticoagulant

Anticoagulants

Sur la base du type, le marché des rodenticides est segmenté en non-anticoagulants et anticoagulants . Les rodenticides anticoagulants représentent le plus grand marché et devraient connaître une forte croissance en raison de leur capacité à tuer en une ou quelques doses.

première génération

Anticoagulants

Chloramphénicol

Dipicone

tétraester de coumarine

Warfarine

Sur la base de la première génération, le marché des rodenticides est segmenté en anticoagulants, chloramphénicol, gophérine, coumarine et warfarine.

deuxième génération

Anticoagulant Brodifacoum

Brodiolone

Diphène

benzophénone

Flumazone

Sur la base de la deuxième génération, le marché des rodenticides est segmenté en anticoagulants bromodifidone, bromodipone, diphénacone, difluthalidone et flucoumasone.

comment s’inscrire

particules

vaporisateur

poudre

Sur la base de l’application, le marché des rodenticides est segmenté en pilules , sprays et poudres.

utilisateur final

agriculture

entrepôt

centre-ville

Résidentiel

commercial

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des rodenticides est segmenté en agriculture, entrepôt, centre urbain, résidentiel et commercial. Le segment résidentiel devrait croître à un rythme élevé en raison de la prise de conscience croissante de l’épidémie causée par les attaques de rongeurs et de l’augmentation du revenu disponible.

De plus, une analyse SWOT de la performance globale a été effectuée pour déterminer les compétences des participants. La capacité de fabrication, le volume des ventes, l’efficacité, la disponibilité d’un personnel qualifié, la présence régionale, les capacités de R&D et d’autres facteurs affectent tous le succès interne global d’une organisation. L’évaluation est basée sur des données qualitatives fiables, en particulier des facteurs socio-financiers, pour détecter les changements du marché et quantifier les opportunités d’amélioration du marché.

Au niveau régional, ce rapport se concentre sur différents domaines :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Les marchés cibles sont examinés au niveau sectoriel et national, ce qui permet de prévoir les industries à la croissance la plus rapide. Il aide les fournisseurs à capter le potentiel de capacité du marché, qu’ils peuvent utiliser pour pénétrer le marché. L’étude comprend un examen complet des tendances actuelles de l’industrie, du potentiel de développement, des enjeux et des défis.

