Marché des robots pharmaceutiques : analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec une croissance prévue d’ici 2029 | ABB, Kawasaki, FANUC Amérique, KUKA

Aperçu du marché mondial des robots pharmaceutiques :

Le marché mondial des robots pharmaceutiques devrait atteindre 8,63 milliards de dollars d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 8,25 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les robots pharmaceutiques sont largement utilisés dans diverses applications du secteur médical. Un large éventail de divisions médicales, telles que les pharmacies et les laboratoires, utilise des robots pharmaceutiques pour mettre en œuvre diverses méthodes de fabrication de médicaments.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des robots pharmaceutiques sont la demande accrue de robots collaboratifs dans les installations de fabrication, ainsi que l’accent croissant mis sur l’automatisation des laboratoires, ce qui induit une forte demande de robots pharmaceutiques.

Le marché mondial des robots pharmaceutiques est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché des robots pharmaceutiques est segmenté en robots traditionnels et robots pharmaceutiques collaboratifs.

Sur la base de l’application, le marché des robots pharmaceutiques est segmenté en prélèvement et conditionnement, inspection des médicaments pharmaceutiques et applications de laboratoire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des robots pharmaceutiques est segmenté en sociétés pharmaceutiques et laboratoires de recherche.

Top Leading Key in Players Global Pharmaceutical Robots Market : Kawasaki Heavy Industries, Ltd., FANUC America Corporation, KUKA AG, Mitsubishi Electric Corporation, ABB, DENSO CORPORATION, Epson America, Inc., Marchesini Group SpA, Universal Robots, YASKAWA ELECTRIC CORPORATION. , YUJIN ROBOT Co., Ltd., TRANSCRIPTIC INC., SHIBUYA CORPORATION, Krones AG, Medtronic , Siemens, Remtec Automation, LLC, Gridbots Technologies Private Limited, Lockheed Martin Corporation et Robert Bosch GmbH et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché des robots pharmaceutiques est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des robots pharmaceutiques dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Robots pharmaceutiques?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs du marché Robots pharmaceutiques?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Major Highlights of TOC: Global Pharmaceutical Robots Market

1 Global Pharmaceutical Robots Market Overview

2 Global Pharmaceutical Robots Market Competitions by Manufacturers

3 Global Pharmaceutical Robots Capacity, Production, Revenue (Value) by Region (2022-2029

4 Global Pharmaceutical Robots Supply (Production), Consumption, Export, Import by Region (2022-2029)

5 Global Pharmaceutical Robots Production, Revenue (Value), Price Trend by Type

6 Global Pharmaceutical Robots Market Analysis by Application

7 Global Pharmaceutical Robots Manufacturers Profiles/Analysis

8 Analyse des coûts de fabrication des robots pharmaceutiques

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des robots pharmaceutiques (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

