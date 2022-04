Marché des robots militaires – Scénario actuel sur l’analyse de la croissance avec les principaux acteurs de l’industrie

États-Unis : le rapport sur le marché des robots militaires contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des robots militaires par région.

Le marché des robots militaires est évalué à environ 21.4 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 12.92 % sur la période de prévision 2020-2027.

Les robots militaires agissent comme une alternative aux soldats humains et sont capables de gérer un plus large éventail d’opérations de combat militaires, telles que la recherche et le sauvetage, le déminage, le transport, le ciblage et autres. Par exemple, franchir des obstacles ennemis peut être effectué par des véhicules télécommandés, ce qui représente un risque pour la vie du soldat. Des robots militaires sont déployés dans des zones dangereuses pour analyser la situation en temps réel sur les lieux de l’accident. Ces robots sont disponibles en différentes tailles et formes, en fonction des besoins et de l’application. La demande croissante de mécanismes avancés de surveillance, de ciblage et de collecte de renseignements dans l’armée stimule la croissance du marché.

L’investissement du gouvernement dans l’armée et la défense augmentera encore la demande du marché des robots militaires. Par exemple, selon les statistiques, les États-Unis ont dépensé environ 466,76 milliards de dollars pour leurs dépenses militaires en 2000 et ce chiffre est augmenté de 718,69 milliards de dollars en dépenses militaires en 2019. De plus, des pays comme les États-Unis et la Russie, qui ont une forte puissance militaire, ont modernisé leur les forces armées et les armes déployées à l’aide de la robotique, ce qui a pour effet d’augmenter la demande de robots militaires.

Selon l’intelligence artificielle et la sécurité nationale, en 2008, le programme de modernisation de la défense russe vise à robotiser 30% de son équipement militaire d’ici 2025. Selon le service de recherche du Congrès, en 2018, la Russie a développé Uran-9, un char robotique plus petit avec un Shipunov 2A72 automatique de 30 mm. canon, quatre missiles sol-air Igla-V, quatre ATGM 9M120-1 Ataka (Spiral-2) prêts à être lancés et une mitrailleuse Kalachnikov PKT/PKTM de 7,62 mm. Ainsi, le déploiement croissant de robots et la baisse du nombre de victimes en raison du remplacement des soldats par des robots accéléreront la demande du marché. Considérant que le coût élevé des robots et les réglementations strictes en matière de partage de technologies sont le principal facteur qui freine la croissance du marché mondial des robots militaires au cours de la période de prévision.

L’analyse régionale du marché mondial des robots militaires est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Europe est la région leader/importante du monde en raison des demandes croissantes de robots militaires par les militaires en raison des progrès rapides et de l’adoption des technologies militaires dans la région. Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un grand marché pour le marché.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Northrop Grumman Corporation

Lockheed Martin Corporation

Qinetiq

Endeavour Robotics (iRobot)

Cobham PLC

General Dynamics Corporation

Elbit Systems LTD.

Israël Aerospace Industries LTD.

Aerovironment, Inc.

Groupe Thales

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

par plateforme :

Robots terrestres Robots

marins Robots

aéroportés

par application :

Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR)

Recherche et sauvetage

Soutien au combat

Transport

NEM

Déminage Lutte contre les

incendies

Autres

Par mode de fonctionnement : Autonome

à commande humaine

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2027

Public cible du marché mondial des robots militaires dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

