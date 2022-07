Marché des robots médicaux par entreprises, applications, croissance de l’industrie, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions d’ici 2029

Le rapport d’étude de haut niveau sur le marché des robots médicaux est composé d’équipes qualifiées et expérimentées qui travaillent dur pour atteindre une croissance et un succès absolus dans leur entreprise. Le rapport effectue des études et des analyses de marché pour fournir des données de marché en tenant compte du développement de nouveaux produits, de la création au lancement. Tout au long de ce rapport, la principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la triangulation des données impliquant une validation primaire. L’adoption de ce rapport sur le marché des robots médicaux est toujours bénéfique pour toute entreprise commercialisant son produit ou service, quelle que soit sa taille.

Une étude de marché menée dans le rapport important sur les robots médicaux aide à améliorer et à modifier les produits afin que les futurs produits offrent plus de satisfaction aux précieux clients. Une discussion approfondie sur de nombreux sujets liés au marché dans le rapport aidera certainement le client à étudier le marché dans le paysage concurrentiel. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Le rapport d’étude de marché sur les robots médicaux est préparé avec des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché qui se traduisent par une forte croissance et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-robots-market&Somesh=

Le marché mondial des robots médicaux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des robots médicaux croît avec un TCAC de 15,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 34 470,62 millions USD d’ici 2029 contre 11 656,32 millions USD en 2021. La hausse des dépenses de santé et l’escalade de l’innovation et des technologies sont les principaux moteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques qui influencent la croissance du marché des robots médicaux. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être importante pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché des robots médicaux. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour mieux comprendre le marché des robots médicaux et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché des robots médicaux et la taille du marché de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Ce rapport sur le marché des robots médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, la production mais l’analyse, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes; Réglementation du changement de marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique sur le marché. Pour des informations détaillées sur le marché des robots médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un aperçu des analystes. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les robots médicaux :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ARxIUM, Ekso Bionics, Capsa Healthcare, ReWalk Robotics, Renishaw plc, Hocoma, Asensus Surgical US, Inc., Paro Robot US, Inc., Yukai Engineering Inc., Stryker, Accury Incorporated, Corindus (A Siemens Healthineers Company), Kuka AG, Auris Health, Inc. (filiale de Johnson and Johnson), CMR Surgical Ltd., Stereotaxis, Inc., InTouch Health Inc. (filiale de Teladoc Health, Inc.) acteurs nationaux et internationaux . Les analystes de DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreux lancements de produits et contrats sont également initiés par des entreprises du monde entier, accélérant encore le marché mondial de la robotique médicale.

En novembre 2021, Renishaw a annoncé avoir terminé son contrat avec Verisurf Software Inc. en Amérique du Nord. Cela aidera l’entreprise à étendre ses avancées technologiques et à planifier la prise en charge d’autres capteurs REVO.

En février 2020, Medtronic (États-Unis) a acquis Digital Surgery, un pionnier de l’intelligence artificielle chirurgicale, des données et de l’analyse. Le résultat est une expansion de la plate-forme chirurgicale assistée par robot et du portefeuille de Medtronic.

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-robots-market?Somesh=

Segmentation du marché des robots médicaux :

Sur la base du type, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en grands robots externes, robots gériatriques, robots d’assistance et petits robots in vivo. En 2022, le secteur externe de la grande robotique devrait dominer le marché mondial de la robotique médicale en raison de la forte augmentation des lancements d’applications de robots médicaux et de l’émergence de COVID-19.

Sur la base du produit, le marché mondial de la robotique médicale est segmenté en robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots hospitaliers et pharmaceutiques, biorobotique, robots chirurgicaux sans fil non invasifs, robots de téléprésence, robots de transport médical et robots d’assainissement et de désinfection. La chirurgie robotique étant une chirurgie peu invasive qui permet une récupération rapide, le segment de la robotique chirurgicale devrait dominer le marché mondial de la robotique médicale d’ici 2022.

Sur la base de la forme, le marché mondial des robots médicaux est segmenté en petits et portables. D’ici 2022, le segment portable devrait dominer le marché mondial de la robotique médicale grâce à une réduction des erreurs, une efficacité globale accrue et une réponse proactive à un environnement réglementaire en constante évolution.

Sur la base des composants, le marché mondial de la robotique médicale est segmenté en actionneurs, capteurs, contrôleurs de robots, chariots patients, consoles de chirurgien, chariots de vision, systèmes de distribution et produits complémentaires. En 2022, le segment des composants d’actionneurs devrait dominer le marché des robots médicaux en raison de la demande croissante de robots médicaux avancés dans le monde.

Sur la base des applications, le marché mondial de la robotique médicale est segmenté en recherche, cliniques, pharmacies, etc. En 2022, la demande de robots médicaux devrait augmenter et le secteur de la recherche devrait dominer le marché mondial des robots médicaux.

Sur la base du type d’utilisateur final, le marché mondial de la robotique médicale est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, instituts de recherche, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires, centres de réadaptation et autres. D’ici 2022, le segment des instituts de recherche devrait dominer le marché mondial de la robotique médicale en raison de l’augmentation du financement et des avancées technologiques en robotique médicale.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de la robotique médicale est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres. D’ici 2022, les enchères directes devraient dominer le marché mondial de la robotique médicale en raison de sa livraison rapide et de ses nombreuses options de sélection de produits.

Régions couvertes par le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et autres pays d’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et autres régions d’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et autres pays d’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et autres Moyen-Orient et Afrique)

Points clés couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend 6 sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, le segment de marché par type, le segment de marché des robots médicaux par application, les objectifs de recherche et les années envisagées.

Paysage du marché : Ici, l’opposé du marché mondial de la robotique médicale est l’organisation, les taux du marché, le paysage de la situation féroce et les modèles, intégrations, développements, acquisitions les plus récents et une partie de l’industrie globale des meilleures organisations.

Profils des fabricants : Ici, la force motrice du marché mondial des robots médicaux est considérée comme variant en fonction des régions échangées, des éléments clés, du Net Edge, des revenus, des coûts et de la génération.

État du marché et perspectives par région : dans ce segment, le rapport examine la taille du marché par région, la marge nette, les transactions, les revenus, la génération, la part de l’industrie globale, le TCAC et la région. Ici, le marché mondial des robots médicaux est étudié en profondeur sur la base de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final : Cette partie de l’étude exploratoire révèle comment une section spéciale client final/application sera ajoutée au marché mondial des robots médicaux.

Prévisions du marché : aspects de la production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la création et les estimations de respect de la création par type, les jauges de producteurs principaux et les estimations de respect de la création et de la création.

Résultats et conclusions de l’étude : Il s’agit de l’une des dernières parties du rapport où les résultats et les conclusions de l’investigateur de l’étude exploratoire sont présentés.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-robots-market&Somesh=.

Principaux avantages du rapport :

L’étude présente une description analytique de l’industrie mondiale des robots médicaux ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport fournit des informations sur les principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale des robots médicaux.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence les scénarios de croissance du marché mondial des robots médicaux.

L’analyse des cinq forces de Porter révèle le potentiel des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des robots médicaux basée sur la force concurrentielle et sur la façon dont la concurrence se façonnera à l’avenir.

Le rapport sur le marché des robots médicaux répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Robots médicaux générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la plus grande part de marché ?

Quels sont les facteurs et impacts affectant le marché Robots médicaux?

Quelles régions contribuent actuellement à la plus grande part du marché global des robots médicaux?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Robotique médicale?

Quelles sont les stratégies clés des principaux acteurs pour étendre leur présence géographique sur le marché Robots médicaux?

Quels sont les développements clés du marché Robotique médicale?

Quel sera l’impact des normes réglementaires sur le marché de la robotique médicale ?

Demandez avant d’acheter @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-medical-robots-market&Somesh=

Rapports les plus populaires :

https://www.marketwatch.com/press-release/semiconductor-automated-test-equipment-market-size-demand-future-trends-challenges-growth-opportunities-and-key-players-global-market-expected-to-grow-at-313-cagr-forecast-by-2028-2022-07-04

https://www.marketwatch.com/press-release/semiconductor-micro-components-market-size-expected-to-grow-at-903-of-high-cagr-by-forecast-2028-with-industry-analysis-global-share-and-future-trends-2022-07-04

https://www.marketwatch.com/press-release/chemical-vapour-deposition-cvd-equipment-market-growing-cagr-at-795-with-analysis-of-growing-technology-trends-industry-research-future-growth-and-forecast-by-2028-2022-07-04

https://www.marketwatch.com/press-release/power-transistor-market-growing-at-429-cagr-industry-analysis-by-size-emerging-technologies-trends-strategies-projection-and-forecast-by-2028-2022-07-04

https://www.marketwatch.com/press-release/heat-pump-market-size-hitting-new-highs-explored-with-cagr-of-223-opportunities-revenue-industry-trends-and-forecast-by-2028-2022-07-04

https://www.marketwatch.com/press-release/over-the-top-services-market-expected-to-growth-2400-and-future-demand-business-strategies-industry-growth-challenges-and-forecast-by-2028-2022-07-04

https://www.marketwatch.com/press-release/physical-vapour-deposition-market-analysis-and-growth-at-a-rate-of-642-trends-opportunity-business-strategies-and-forecast-by-2028-2022-07-04

https://www.marketwatch.com/press-release/light-emitting-diode-led-driver-market-growing-at-1620-cagr-emerging-technologies-industry-trends-business-insights-size-segments-and-forecast-by-2028-2022-07-04

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research is a result of sheer wisdom and practice that was conceived and built-in Pune in the year 2015. The company came into existence from the healthcare department with far fewer employees intending to cover the whole market while providing the best class analysis. Later, the company widened its departments, as well as expands their reach by opening a new office in Gurugram location in the year 2018, where a team of highly qualified personnel joins hands for the growth of the company. “Even in the tough times of COVID-19 where the Virus slowed down everything around the world, the dedicated Team of Data Bridge Market Research worked round the clock to provide quality and support to our client base, which also tells about the excellence in our sleeve.”

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com