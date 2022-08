Marché des robots industriels analysé par la croissance des entreprises, les facteurs de développement et les tendances futures d’ici 2029

Data Bridge Market Research dans son rapport intitulé Marché des robots industriels offre des informations complètes et des recherches détaillées sur ce marché. Le rapport couvre les facteurs clés qui propulsent la croissance du marché Robots industriels, les opportunités lucratives inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements qui façonnent la croissance du marché et d’autres informations précieuses sur différents segments de marché.

Le marché des robots industriels atteindra une valeur estimée à 69,01 milliards USD d’ici 2028 et croîtra à un TCAC de 10,05 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la demande de robotique industrielle des SEM est un facteur essentiel qui stimule le marché des robots industriels. .

L’augmentation des investissements dans les innovations et l’automatisation dans les industries est un facteur crucial pour accélérer la croissance du marché, également l’augmentation de la demande d’activités d’automatisation et la réduction des droits de douane dans l’industrie, l’augmentation de la demande pour minimiser les défauts, les déchets et les temps d’arrêt, exigence élevée pour l’automatisation, l’augmentation du coût du travail et la pénurie de main-d’œuvre humaine qualifiée et l’augmentation des investissements dans les activités de R&D sont les principaux facteurs, entre autres, qui stimulent le marché des robots industriels. De plus, l’augmentation des domaines d’application, l’augmentation de la croissance dans les économies émergentes et l’évolution de l’industrie de la robotique et de l’IA créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des robots industriels au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Cependant, les coûts d’investissement et d’installation initiaux élevés sont le principal facteur, parmi d’autres, qui freine la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve le marché des robots industriels au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des robots industriels fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des robots industriels Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des robots industriels comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des robots industriels sont ABB, KUKA AG, Mitsubishi Electric Corporation, FANUC CORPORATION, Kawasaki Heavy Industries Ltd., YASKAWA ELECTRIC CORPORATION., Seiko Epson Corporation, Stäubli International AG., NACHI-FUJIKOSHI CORP., DENSO CORPORATION ., Comau SpA VAT, DAIHEN Corporation, OMRON Corporation, Universal Robots, CMA ROBOTICS SPA ITALY, Artech Automation AS et Panasonic Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segments de marché clés :

Le marché des robots industriels est segmenté en fonction du type, de l’industrie et de la technologie. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des robots industriels est segmenté en robots industriels traditionnels et robots collaboratifs.

Basé sur l’industrie, le marché des robots industriels est segmenté en automobile, électricité et électronique, plastiques, caoutchouc et produits chimiques, métaux et machines, aliments et boissons, ingénierie de précision et optique, produits pharmaceutiques et cosmétiques et autres.

Le marché des robots industriels est également segmenté sur la base de la technologie en systèmes de contrôle de mouvement et d’entraînement, systèmes robotiques, systèmes de fabrication intégrés, systèmes de vision industrielle, systèmes d’exécution de fabrication, système de contrôle logique programmable et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des robots industriels

Les pays couverts par le rapport de marché Robots industriels sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Robots industriels ?

Comment le marché des robots industriels va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ?

Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion sur le marché des robots industriels ?

Quels sont les moteurs et contraintes du marché Robots industriels?

Quel marché régional affichera la plus forte croissance ?

Quels seront le TCAC et la taille du marché Robots industriels tout au long de la période de prévision ?

