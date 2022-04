Marché des robots IA 2022-2030: paysage des principaux fournisseurs par production régionale, demande par pays et croissance future

Le rapport sur le marché des robots IA contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des robots IA par région.

Le marché des robots IA atteindra 48,91 milliards USD d’ici 2027. Le marché mondial des robots IA est évalué à environ 6,9 milliards USD en 2021 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 38,6 % sur la période de prévision 2021-2027.

Les robots à intelligence artificielle sont des robots contrôlés par un ordinateur pour effectuer des tâches qui sont généralement effectuées par des humains. Avec les progrès technologiques, les robots IA sont maintenant utilisés dans divers restaurants, services de santé et autres. L’installation de robots industriels dans le processus de production a permis d’effectuer des tâches monotones de manière plus efficace et contribue également à réduire le coût de la main-d’œuvre. Ainsi, la mise en œuvre de l’intelligence artificielle est un moteur clé pour le marché. Un autre facteur qui stimule le marché des robots d’intelligence artificielle est la demande croissante de robots capables de socialiser et d’effectuer des tâches telles que la compagnie, le gardien de sécurité à domicile, la prise en charge des patients.

Hanson Robotics et CereProc ont coopéré sur Sophia, un projet d’IA avancé, en mai 2020. Sophia est le premier robot à chanter en duo avec un humain dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, en utilisant la technologie TTS chantante de CereProc. Sophia dispose désormais d’une voix synthétique améliorée basée sur l’IA qui peut offrir des performances plus dramatiques et engageantes en temps réel, ainsi que communiquer de la comédie, de la tension, de l’excitation et des commentaires effrontés occasionnels, grâce à cette initiative conjointe d’IA. NVIDIA lancera le kit de développement Jetson NanoTM 2 Go en octobre 2020, destiné à l’enseignement et à l’apprentissage de l’IA par le biais de projets pratiques dans des domaines tels que la robotique et l’IoT intelligent.

Cependant, les robots peuvent être piratés, ce qui peut entraîner une mauvaise utilisation ou des fuites de données. Cela devrait être un défi pour le marché. En outre, l’augmentation de la population vieillissante dans le monde, qui stimule la demande de robots basés sur l’IA pour l’assistance aux personnes âgées, devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’analyse régionale du marché mondial des robots IA est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de la demande croissante de robots de service professionnels intégrés à l’IA pour les applications médicales et sous-marines.

Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que l’adoption croissante de l’apprentissage en profondeur et des technologies NLP pour les applications de vente au détail et de sécurité créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché des robots IA dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

SoftBank (Japon),

Hanson Robotics (Chine),

NVIDIA (États-Unis),

Intel (États-Unis),

Microsoft (États-Unis),

IBM (États-Unis),

Alphabet (États-Unis),

Harman International Industries (Samsung ) (États-Unis),

Xilinx (États-Unis),

ABB (Suisse),

FANUC (Japon),

KUKA (filiale du groupe Midea) (Allemagne),

Amazon (États-Unis),

Blue Frog Robotics (France)

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous :

Par offre :

Logiciel

Matériel

Par type de robot :

Robots de service Robots

industriels

Par technologie :

Apprentissage automatique

Vision par ordinateur

Sensibilisation au contexte

Traitement automatique du langage naturel

Par mode de déploiement :

Cloud

Sur site

Par application :

Militaire et défense Application de la

loi

Assistance personnelle et soins

Sécurité et surveillance

Relations publiques

Éducation et divertissement

Recherche et exploration spatiale Agriculture

industrielle Assistance médicale Gestion des stocks Autres

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027

Public cible du marché mondial des robots IA dans l’étude de marché :

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés.

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, le prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

