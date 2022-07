Marché des robots domestiques rythme soutenu de l’industrie au cours de 2022-2030 Covid-19

Selon MRH Research, le marché mondial des robots domestiques représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La demande croissante de robots autonomes et les avancées technologiques élevées en matière de robots ménagers sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché. Cependant, les réglementations en matière de sécurité juridique et de confidentialité des données freinent la croissance du marché. De plus, se concentrer sur l’amélioration de la capacité d’endurance des robots offre de nombreuses opportunités de croissance.

Un robot domestique est un type de robot de service, un robot autonome qui est principalement utilisé pour les tâches ménagères mais peut également être utilisé pour l’éducation, le divertissement ou la thérapie. Alors que la plupart des robots domestiques sont simplistes, certains sont connectés à des réseaux domestiques WiFi ou à des environnements intelligents et sont très autonomes. Ces robots peuvent également être utilisés dans des applications intérieures et extérieures.

Sur la base de l’offre, le segment des produits devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision, car les produits deviennent plus fiables et nécessitent une maintenance moins fréquente en raison de facteurs tels qu’une meilleure conception ou une réparabilité au fil du temps. Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait connaître une énorme demande en raison des préférences croissantes des consommateurs dans cette région et de l’augmentation des investissements dans ces robots, en particulier dans des pays tels que la Corée du Sud, le Japon et la Chine, qui stimulent la croissance du marché.

Parmi les acteurs clés présentés sur le marché des robots domestiques figurent TEMI, Samsung, Robomow, Neato Robotics, Monoprice, Miele, Maytronics, LG, Lego Group, Irobot, Ilife Innovations, Husqvarna Group, Hayward Industries, Ecovacs Robotics, Dyson, Deere & Company, BSH Hausgeräte, Bobsweep, Blue Frog Robotics et Alfred Kärcher.

Offres couvertes :

• Services

• Produits

Types couverts :

• Divertissement et loisirs

• Domestique

Applications couvertes :

• Nettoyeur de vitres

•

Aspirateur • Jouets robots et systèmes de passe-temps

• Nettoyage de piscine

• Tonte de pelouse

• Robots de nettoyage de sol

• Systèmes d’assistance et de handicap pour personnes âgées

• Compagnonnage

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

