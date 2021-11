Marché des robots d’intelligence artificielle Demande en plein essor et revenus massifs 2028

Un récent rapport d’étude de marché ajouté au référentiel du marché des robots d’intelligence artificielle est une analyse approfondie du marché mondial. Sur la base de l’analyse de la croissance historique et du scénario actuel de la place de marché des robots d’intelligence artificielle, le rapport entend offrir des informations exploitables sur les projections de croissance du marché mondial. Les données authentifiées présentées dans le rapport sont basées sur les résultats de recherches primaires et secondaires approfondies. Les informations tirées des données constituent d’excellents outils qui facilitent une compréhension plus approfondie de plusieurs aspects du marché mondial des robots d’intelligence artificielle. Cela aide en outre l’utilisateur dans sa stratégie de développement.

Dynamique du marché :

Le soutien des gouvernements pour développer des technologies modernes et la demande croissante de robots dans les industries automobile et manufacturière stimulent la croissance du marché des robots artificiellement intelligents (IA). Au contraire, l’absence de réglementation standardisée pour prévenir les risques associés aux robots autonomes est le principal frein à la croissance du marché des robots artificiellement intelligents (IA).

Meilleurs joueurs clés : –

ABB

Robotique Grenouille Bleue Inc.

Covariante

FANUC

Hanson Robotique Limitée

Société IBM

Autre

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Dimensionnement du marché des robots d’intelligence artificielle

Prévisions du marché des robots d’intelligence artificielle

Analyse de l’industrie du marché des robots d’intelligence artificielle

Segmentation du marché :

Le marché mondial des robots d’intelligence artificielle (IA) est segmenté en fonction du type, de l’offre et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en robots de service, robots industriels. Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériel, logiciel. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en militaire et défense, application de la loi, assistance personnelle et soins, relations publiques, éducation et divertissement, industrie, agriculture, recherche et exploration spatiale, etc.

Rapport sur le marché des robots d’intelligence artificielle par type de segmentation :

Robots de service, Robots industriels

Rapport sur le marché des robots d’intelligence artificielle par application de segmentation :

Militaire et défense, application de la loi, assistance personnelle et soins, relations publiques, éducation et divertissement, industrie, agriculture, recherche et exploration spatiale, autres

Les robots artificiellement intelligents (IA) font référence aux robots industriels et de service intégrés à la technologie de l’intelligence artificielle (IA). L’adoption élevée de robots à usage personnel, tels que le divertissement et la demande croissante de robots industriels, est le principal facteur à l’origine de la croissance du marché des robots d’intelligence artificielle (IA) au cours de la période de prévision.

Points clés traités dans le rapport sur le marché des robots d’intelligence artificielle :

– Aperçu des robots d’intelligence artificielle, perspectives du marché de la définition et de la classification, facteurs moteurs et demandes

– Concurrence sur le marché des robots d’intelligence artificielle par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPRE00012751-19 sur le marché des robots d’intelligence artificielle

– Part, taille, chiffre d’affaires (valeur) des robots d’intelligence artificielle par région (2021-2028)

– Analyse du marché des robots d’intelligence artificielle par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Approvisionnement, consommation, exportation, importation de robots d’intelligence artificielle par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Raisons d’acheter ce rapport

Le rapport fournit une compréhension détaillée de la demande mondiale du marché des robots d’intelligence artificielle d’un point de vue qualitatif et quantitatif, ainsi que des indicateurs dynamiques et leur impact potentiel sur le marché au cours de la période de prévision. Il fournit une analyse approfondie des entreprises leaders sur le marché des robots d’intelligence artificielle. Les moteurs du marché, les menaces, les défis et les opportunités pour le marché ont été traités dans le rapport. Les parts de marché des entreprises leaders, leurs capacités de production et les stratégies de croissance adoptées par celles-ci sont également incluses dans le rapport.

Informations clés transmises

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de COVTIPRE00012751-19 sur le marché des robots d’intelligence artificielle

Variables, tendances et moteurs du marché des robots d’intelligence artificielle

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.