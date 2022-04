Marché des robots de salle blanche 2021 Dernières informations, taux de croissance, tendances futures, perspectives par types, applications, utilisateurs finaux et opportunités commerciales jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des robots de salle blanche contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des robots de salle blanche par région.

La taille du marché mondial des robots de salle blanche valait environ 4,50 milliards de dollars en 2020, et le marché devrait croître à un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les robots de salle blanche sont des dispositifs électromécaniques qui contrôlent les niveaux de poussière, les particules en suspension dans l’air, l’humidité et les vapeurs dans une salle blanche. L’objectif principal d’un robot est de contrôler la contamination et de se conformer aux normes précises des salles blanches.

La demande de robots pour salles blanches devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision. Les fabricants sont encouragés à utiliser des équipements et des machines sans contaminants dans leurs processus de fabrication en raison d’un manque d’employés qualifiés. Une augmentation de la demande de robots pour salles blanches de la part des industries électriques et électroniques contribue également à la croissance du marché. Cependant, le coût d’installation élevé est un obstacle majeur à l’industrie mondiale des robots de salle blanche. De plus, l’utilisation croissante de robots collaboratifs dans les applications de salle blanche pourrait offrir des opportunités lucratives pour l’industrie des robots de salle blanche.

Facteurs ayant un impact sur le marché des robots de salle blanche

Alors que les organisations cherchent à s’automatiser, les investissements dans la recherche et le développement augmentent, entraînant la croissance du marché des robots de salle blanche.

À l’échelle mondiale, les coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie augmentent, ce qui stimule également la croissance du marché.

Les coûts élevés d’installation et d’investissement initial limitent la croissance du marché.

Le développement de l’industrie de la robotique et de l’IA et la croissance des domaines d’application des robots de salle blanche créeront des opportunités lucratives pour le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des robots de salle blanche

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs à l’échelle mondiale. Dans divers pays, des entreprises et des unités de fabrication ont été fermées en raison du nombre croissant de cas de COVID-19 et devraient rester fermées en 2021. De plus, le verrouillage partiel ou complet perturbe la chaîne d’approvisionnement mondiale, ce qui empêche les fabricants d’atteindre leurs clients. .

Plusieurs pays asiatiques et européens ont connu une perte importante d’activité et de revenus en raison de la fermeture d’installations de fabrication dans toute la région. Une récente épidémie du virus COVID-19 a nui au fonctionnement des industries manufacturières et de production, entraînant une baisse de la croissance du marché.

Perspectives régionales du marché Robot de salle blanche

Une industrie manufacturière, aérospatiale et de défense en croissance rapide a conduit à la domination du marché en Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. En outre, la région Asie-Pacifique occupe la deuxième position et devrait croître plus rapidement que le marché européen au cours de la période de prévision.

Objectif du rapport

Le marché mondial des robots de salle blanche est divisé en différents segments clés qui incluent l’offre, le type, l’utilisateur final et la région.

Segmentation basée sur l’offre

Prestations de service

Matériel

Contrôleurs

Disques

Effecteurs terminaux

Moteurs

Source de courant

Bras robotique

Capteurs

Pinces

Pinces

Ventouses

Autres

Logiciel

Segmentation basée sur le type

Articulé

Robots cartésiens

Robots collaboratifs

Robots parallèles

SCARE

Segmentation basée sur l’utilisateur final

Soins de santé

nourriture et boissons

Aérospatial et Défense

Électrique et Électronique

Fabrication

Plastique et caoutchouc

Autres.

Segmentation basée sur la région

L’Europe 

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique

Concurrents clés

ABB

Kuka SA

Fanuc Corporation

Denso Corporation (Denso Robotique)

Seiko Epson Corporation

Mitsubishi Electric Corporation

Société Nachi Fujikoshi

Société Omron

Yaskawa Electric Corporation

Robotique Kawasaki (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

