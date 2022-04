Marché des robots de livraison autonomes Analyse SWOT 2022, stratégies commerciales clés, principaux acteurs de l’industrie, croissance régionale, demande, part, défis, opportunités et rapport de recherche sur les prévisions 2030

Le rapport sur le marché des robots de livraison autonomes contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des robots de livraison autonomes par région.

La taille du marché mondial des robots de livraison autonomes était de 0,39 million de dollars américains en 2020. Le marché mondial des robots de livraison autonomes devrait atteindre 6,8 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 35,3% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les nombreuses applications des robots de livraison autonomes dans les secteurs de la santé, de la médecine, de l’hôtellerie, du commerce électronique et de la vente au détail devraient faire progresser le marché des robots de livraison autonomes.

L’adoption croissante de robots de livraison autonomes devrait stimuler la croissance du marché. Des entreprises de premier plan comme Amazon, UPS, DHL et la logistique ont expérimenté des robots et des drones afin de livrer des colis avec précision et efficacité. En conséquence, cela contribuera à la croissance du marché. De plus, le nombre croissant d’investissements et de partenariats devrait profiter au marché des robots de livraison autonomes. Par exemple, Amazon, basé aux États-Unis, a acheté Kiva Systems, une startup de robotique basée dans le Massachusetts.

Les lancements de nouveaux produits dans l’industrie stimuleront la croissance du marché mondial des robots de livraison autonomes. Par exemple, FedEx a dévoilé FedEx SameDay Bot en 2019. Il s’agit d’un robot de livraison autonome spécialement conçu pour aider les détaillants à effectuer des livraisons le jour même et sur le dernier kilomètre.

L’évolution des conditions météorologiques et les problèmes de sécurité peuvent limiter la croissance du marché mondial des robots de livraison autonomes.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage soudain de la pandémie de COVID-19 a fait bondir la demande de livraison sans contact. En conséquence, le marché des robots de livraison autonomes a connu une croissance inattendue. La pizzeria de Venezia a commencé à livrer ses tartes via le robot Starship pendant la pandémie en 2020. Ainsi, l’épidémie de COVID-19 est apparue comme une opportunité pour le marché mondial des robots de livraison autonomes.

De plus, la demande de restauration sur place a considérablement diminué. En raison de la charge pesant sur le segment des soins de santé et du risque croissant de virus, les organismes de l’hôtellerie et de la santé ont augmenté l’adoption des robots de livraison. Il diminue la probabilité de contact humain tout en maintenant l’efficacité de la tâche. Ainsi, tous ces facteurs ont été bénéfiques pour la croissance du marché.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait devenir le plus grand marché de robots de livraison autonomes. La croissance de la région est attribuée à la présence d’un grand nombre de startups et de fabricants travaillant dans la croissance de la technologie robotique de livraison autonome. De plus, la pénétration croissante des robots de livraison autonomes devrait alimenter la croissance du marché.

La croissance du segment de l’hôtellerie et de la vente au détail dans la région contribuera à terme à la croissance du marché des robots de livraison autonomes. La demande d’automatisation augmente dans ces secteurs. De plus, de nombreux acteurs du commerce de détail et de l’hôtellerie collaborent dans le but d’avoir une expérience de première main des prototypes. Ainsi, cela profitera au marché des robots de livraison autonomes de la région.

Concurrents sur le marché

Technologies de vaisseau spatial

Aethon Inc.

Robby Technologies

Saviole inc.

Nuro Inc.

Eliport, Marble Robot Inc.

TeleRetail, Kiwibot

Postmates Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des robots de livraison autonomes se concentre sur les composants, l’utilisation finale et la région.

Par composant

Solution

Prestations de service

Par industrie d’utilisation finale

Hospitalité

Soins de santé

Commerce de détail et logistique

Commerce électronique

Nourriture et boissons

Les autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également l’historical et les tailles de marché actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

