Marché des robots d’agriculture d’intérieur Nouvelles opportunités, détails de segmentation avec des faits financiers d’ici 2028

Les robots d’agriculture d’intérieur sont utilisés pour des tâches telles que l’ensemencement, la récolte et l’inspection des plantes. L’agriculture en intérieur est une procédure de culture de plantes à l’intérieur à grande échelle. Les robots agricoles d’intérieur comprennent des pièces mécaniques, des bras de robot, une intelligence artificielle, des caméras de vision et une technologie de détection pour faire progresser la production de cultures en minimisant l’utilisation des terres arables. Les nombreux robots agricoles d’intérieur sont préparés avec des caméras 3D qui scannent le composant placé devant lui et collectent des informations pour effectuer des opérations spécifiques plus loin.

La population croissante et la disponibilité limitée d’une pénurie de main-d’œuvre agricole, de terres arables et de la demande croissante d’aliments biologiques à travers le monde sont quelques-uns des facteurs importants qui animent le marché des robots d’agriculture d’intérieur. Cependant, le coût élevé des robots d’agriculture d’intérieur et le manque d’uniformité de la réglementation sont quelques-uns des principaux facteurs qui peuvent freiner la croissance du marché des robots d’agriculture d’intérieur. En outre, la servitisation des robots agricoles devrait générer de nouvelles opportunités pour le marché mondial des robots agricoles d’intérieur au cours de la période de prévision.

Les segments et sous-sections du marché Robots d’agriculture d’intérieur sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• par type (Robot Gripper, Robot de découpe, Robot de fourrage, Robot de manutention, Incubateurs, Drones de surveillance, Autres) ; Automatisation (semi-autonome, entièrement autonome); Application (Fruits et Légumes, Floriculture)

La pandémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des blocages et des interdictions de voyager imposés par le gouvernement et des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits.

