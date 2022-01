Marché des robots d’aéroport selon le dernier impact COVID-19 et l’analyse mondiale jusqu’en 2028 avec les principaux acteurs SITA, ABB Ltd, Avidbots Corp, Cyberdyne Inc., ECA GROUP

La dernière étude de marché des robots d’aéroport propose une analyse globale des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus remarquables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, de données segmentaires, de données régionales et de données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus complète qui comprend tous les aspects du marché en évolution des robots d’aéroport.

Selon notre dernière étude sur les « Prévisions du marché des robots d’aéroport jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type de service, type de média et vertical », le marché devrait passer de 512,56 millions de dollars US en 2021 à 2108,29 dollars US. millions d’ici 2028 ; il est estimé à enregistrer un TCAC de 22,4% de 2021 à 2028 .

Pour obtenir un exemple de copie du rapport, ainsi que la table des matières, les statistiques et les tableaux, veuillez visiter @

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00016922/

Les meilleurs joueurs répertoriés dans ce rapport sont :

SITA, ABB Ltd, Avidbots Corp, Cyberdyne Inc., ECA GROUP, LG Electronics Inc., SoftBank Corp., Stanley Robotics, Universal Robots A/S, YUJIN ROBOT Co., Ltd.

Avec l’augmentation des menaces réelles et perçues à la sécurité nationale, des efforts continus sont déployés pour trouver des approches innovantes d’interrogation active pour identifier ces menaces. Les menaces perçues les plus instantanées et leurs matériaux essentiels comprennent les explosifs conventionnels, les armes, les agents chimiques et la contrebande. Dans l’intention d’éviter des événements incertains, les autorités du monde entier se concentrent activement sur le déploiement de systèmes avancés, y compris des robots, pour renforcer la sécurité dans les aéroports. Les robots utilisés pour les applications de sécurité dans les aéroports sont intégrés à des fonctionnalités telles que des systèmes de reconnaissance faciale, des capteurs et des caméras pour mesurer la fréquence du pouls à distance, ce qui leur permet de détecter des personnes suspectes, des devises, des armes et des explosifs, des objets abandonnés, et d’autres matières illicites sans perturber les opérations ou le flux de passagers dans les aéroports. En outre, les gouvernements de divers pays investissent dans le développement de leurs infrastructures de transport, y compris la construction de nouveaux aéroports. Par exemple, le gouvernement chinois prévoit de construire 215 aéroports supplémentaires d’ici 2035. En outre, le gouvernement indien prévoit de construire 100 nouveaux aéroports à travers le pays d’ici 2024.

Obtenez des exemples de pages exclusifs du marché des robots d’aéroport – Impact COVID-19 et analyse globale avec des informations stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00016922

Le marché mondial des robots d’aéroport est segmenté par application. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en parking côté ville/voiturier et terminal. Le segment des terminaux a dominé le marché en 2020. Le segment des terminaux est sous-segmenté en sécurité et nettoyage des aéroports, numérisation des cartes d’embarquement, système de bagages de l’aéroport et guidage des passagers. Le segment de la sécurité et du nettoyage des aéroports a dominé le marché en 2020.

Le marché des robots d’aéroport connaît une croissance importante en raison de l’importance croissante de la sécurité dans les aéroports. Cependant, le coût élevé des robots freine leur adoption, notamment dans les petits aéroports des pays en développement ou sous-développés. Pendant ce temps, le nombre de passagers aériens dans le monde a augmenté en raison de l’augmentation des voyages d’affaires et des voyages d’agrément. Avec la fréquentation croissante des aéroports, les autorités aéroportuaires investissent considérablement dans les technologies de pointe, notamment la robotique, pour rationaliser leurs opérations. Selon une enquête menée par Air Transport IT Insights, environ 32 % des aéroports dans le monde sont favorables à une implication croissante de la robotique dans leurs opérations.

Divers grands projets de construction, y compris la modification et l’agrandissement de l’aéroport, ont été interrompus en raison de COVID-19, en particulier dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Par exemple, l’aéroport international de Raleigh-Durham était sur le point d’étendre son terminal 1 de neuf portes à jusqu’à 22 et de procéder à un nouveau point de contrôle de sécurité et à un centre de location de voitures consolidé. L’expansion prévue a été interrompue en raison de la pandémie. De même, un projet d’infrastructure à l’aéroport international de Vancouver a été interrompu en raison de la crise du COVID-19. En raison de l’arrêt d’un si grand projet (étendu jusqu’au 3e trimestre 2020), les fabricants de robots d’aéroport ont perdu plusieurs clients/projets potentiels, ce qui a eu un impact sur leur trésorerie globale. L’impact n’est pas seulement du côté de la demande, mais aussi du côté de l’offre. Les installations de fabrication de la région n’étant pas opérationnelles pendant des mois, la chaîne d’approvisionnement a été perturbée et l’approvisionnement en matières premières a été interrompu. Pour cette raison, les OEM ont été confrontés à des défis importants pour maintenir le chiffre d’affaires trimestriel. Les aéroports ont également été témoins de l’importance des robots et autres machines en raison de la réduction du contact humain. De plus, l’analyse indique que l’exercice 2021 entraînerait une demande supplémentaire de robots d’aéroport, à mesure que les projets de développement des aéroports reprennent et que les autorités aéroportuaires se préparent à se concentrer de manière significative sur la santé et la sécurité des passagers. Les aéroports ont également été témoins de l’importance des robots et autres machines en raison de la réduction du contact humain. De plus, l’analyse indique que l’exercice 2021 entraînerait une demande supplémentaire de robots d’aéroport, à mesure que les projets de développement des aéroports reprennent et que les autorités aéroportuaires se préparent à se concentrer de manière significative sur la santé et la sécurité des passagers. Les aéroports ont également été témoins de l’importance des robots et autres machines en raison de la réduction du contact humain. De plus, l’analyse indique que l’exercice 2021 entraînerait une demande supplémentaire de robots d’aéroport, à mesure que les projets de développement des aéroports reprennent et que les autorités aéroportuaires se préparent à se concentrer de manière significative sur la santé et la sécurité des passagers.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations donnent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant avec les principaux leaders d’opinion d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant nos études de marché.

Évaluation des partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00016922/

Marché des robots d’aéroport segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes un spécialiste des sciences de la vie, de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense, des boissons alimentaires, de la chimie, etc.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com