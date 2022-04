Marché des robots agricoles d’intérieur 2021 Innovation, stratégie commerciale, technologie future, application, analyse des principales entreprises clés jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des robots agricoles d’intérieur comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché des robots agricoles d’intérieur. Voici quelques acteurs de premier plan impliqués sur le marché Robots agricoles intérieurs:

Les robots agricoles d’intérieur sont utilisés pour des tâches telles que l’ensemencement, la récolte et l’inspection des plantes. L’agriculture d’intérieur est une procédure de culture de plantes à l’intérieur à grande échelle. Les robots agricoles d’intérieur comprennent des pièces mécaniques, des bras de robot, une intelligence artificielle, des caméras de vision et une technologie de détection pour faire progresser la production de cultures en minimisant l’utilisation des terres arables. Les différents robots agricoles d’intérieur sont préparés avec des caméras 3D qui scannent le composant placé devant et recueillent des informations pour effectuer des opérations spécifiques plus loin.

Paysage concurrentiel : Marché des robots agricoles d’intérieur : FarmBot, FooderWorks, Harvest Automation, Iron Ox, Javo, METOMOTION, OnRobot A/S, Postscapes, Root AI, Inc., Visser Horti Systems

L’augmentation de la population et la disponibilité limitée d’une pénurie de main-d’œuvre agricole, de terres arables et la demande croissante d’aliments biologiques à travers le monde sont quelques-uns des facteurs importants qui animent le marché des robots agricoles en intérieur. Cependant, le coût élevé des robots d’agriculture d’intérieur et le manque d’uniformité réglementaire sont quelques-uns des principaux facteurs susceptibles de freiner la croissance du marché des robots d’agriculture d’intérieur. En outre, la servitisation des robots agricoles devrait générer de nouvelles opportunités pour le marché mondial des robots agricoles en intérieur au cours de la période de prévision.

Le rapport présente les principaux acteurs de l'industrie, ainsi qu'une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L'étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Robots agricoles d'intérieur.

Le marché mondial des robots agricoles d’intérieur est segmenté en fonction du type, de l’automatisation et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en robot préhenseur, robot de coupe, fourrage robotisé, robot de manutention, incubateurs, drones de surveillance, autres. Sur la base de l’automatisation, le marché est segmenté en semi-autonome, totalement autonome. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en fruits et légumes, floriculture.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

