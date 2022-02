Marché des robes d’isolement médical 2021 EyeWitnessing Croissance en hausse monumentale jusqu’en 2028

Selon l’étude de The Insight Partners sur « Prévisions du marché des robes d’isolement médical jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, type de produit, utilisateur final » Le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché des robes d’isolement médical en mettant l’accent sur divers paramètres, tels que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale et au Moyen-Orient et en Afrique. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

Obtenez un exemple de copie PDF du marché des robes d’isolement médical sur: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00013742/

Aperçu du marché

Accroître la sensibilisation aux infections nosocomiales

Les patients contractent des infections nosocomiales ou des infections nosocomiales (IAS) lorsqu’ils reçoivent des services de santé dans un hôpital ou tout autre établissement de santé. Des agents pathogènes courants, tels que des bactéries, des virus, des champignons et des parasites, sont à l’origine de ces infections. Les IASS comprennent les infections des voies urinaires associées aux cathéters, les infections du site opératoire (ISO), les bactériémies associées aux cathéters centraux, la pneumonie associée à la ventilation assistée, la pneumonie nosocomiale et plusieurs autres infections. De nombreux dispositifs chirurgicaux peuvent également servir d’épandeurs HAI.

Les IASS ont un taux de morbidité et de mortalité élevé et coûtent au système de santé des milliards de dollars chaque année. Les Centers for Disease Control (CDC) ont rapporté que les IASS représentent environ 1,7 million de cas d’infection et 99 000 décès chaque année dans les hôpitaux américains. Les blouses d’isolement sont obligatoires lors de toute procédure médicale dans les établissements de santé. Ils aident à prévenir la contamination croisée, le transfert de fluides corporels et tout micro-organisme causant des infections et la pénétration de liquides. Les agences gouvernementales, telles que le National Healthcare Safety Network (NHSN) du Center for Disease Control and Prevention (CDC), surveillent de près les infections qui aident à prévenir les IAS et à améliorer la sécurité des patients. Aux États-Unis, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) s’efforce de réduire les cas d’IAS. De plus, en Europe, le réseau de surveillance des infections associées aux soins de santé (HAI-Net) surveille ces infections dans la région, et le fonctionnement du HAI-NET est géré et contrôlé par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Par exemple, une enquête intitulée « Sensibilisation aux IASS parmi les étudiants en médecine dans un centre de soins tertiaires » a rapporté qu’un total de 82 % (sur 250) étudiants étaient au courant des IASS.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Téléchargez la dernière analyse COVID-19 sur le rapport de recherche sur la croissance du marché des robes d’isolement médical sur: https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00013742

En fonction du type, le marché des blouses d’isolement médical est divisé en jetables et réutilisables. Le segment jetable détenait une plus grande part du marché en 2021. Cependant, le segment réutilisable devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 15,5 % sur le marché au cours de la période de prévision.

En fonction du type de produit, le marché des blouses d’isolement médical est divisé en chirurgical et non chirurgical. Le segment chirurgical détenait une plus grande part du marché en 2021. Cependant, on estime que le segment non chirurgical enregistrera un TCAC plus élevé de 15,1 % au cours de la période de prévision.

Les stratégies inorganiques, telles que les fusions et acquisitions, sont couramment adoptées par les entreprises pour répondre aux demandes changeantes des clients et maintenir leurs noms de marque à travers le monde. Les acteurs opérant sur le marché des blouses d’isolement médical adoptent également des stratégies organiques, telles que le lancement et l’expansion de produits, pour étendre leur empreinte et leur portefeuille de produits dans le monde entier ainsi que pour répondre à la demande croissante.

Marché des robes d’isolement médical: paysage concurrentiel et développements clés

Cardinal Health, Inc., Medline Industries, LP, Leboo Healthcare Products Limited, Narang Medical Limited, Shanghai Medical Corporation, Mölnlycke Health Care AB, Advanced Health Care, Dispotech S. r. L., Standard Textile Co., Inc., PRIONTEX, Sara Healthcare Pvt. Ltd.

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions des robes d’isolement médical sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00013742/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Communiqué de presse : https://www.theinsightpartners.com/pr/medical-isolation-gowns-market