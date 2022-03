Marché des rideaux insonorisés: opportunités de croissance jusqu’en 2028

Le marché des rideaux insonorisés fournit une étude complète de l’industrie, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon The Insight Partners.

Les rideaux insonorisés permettent d’optimiser les espaces en contrôlant la réverbération lumineuse et sonore. La croissance du marché des rideaux insonorisés est tirée par l’augmentation des activités de construction résidentielle et non résidentielle, l’augmentation de l’automatisation industrielle et l’innovation croissante dans la conception des rideaux. Demande croissante d’un environnement sans bruit, principalement dans les établissements de soins pour personnes âgées des hôpitaux ; et l’expansion rapide des secteurs commerciaux tels que les hôpitaux, les centres commerciaux, les aéroports et les cinémas propulsent la demande de rideaux insonorisés. De plus, la construction croissante de nouveaux établissements de santé en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation de la population gériatrique augmenterait encore la croissance du marché dans les années à venir. Le secteur commercial signale la large adoption de matériaux tels que l’isolation en laine de verre en raison de meilleures propriétés acoustiques que ses homologues. De plus, le secteur industriel a fortement besoin d’installer des écrans acoustiques autour des équipements bruyants tels que les pompes, les aspirateurs, les compresseurs et les générateurs pour assurer l’isolation acoustique. Ainsi, la demande croissante d’isolation acoustique de secteurs tels que la santé, le commerce, les industries et le résidentiel déclenche l’adoption de rideaux insonorisés, entraînant ainsi la croissance du marché.

Qu’est-ce qu’un rideau insonorisant ?

Les rideaux insonorisés sont conçus pour résoudre les problèmes liés aux nuisances sonores en bloquant le son entrant dans les installations. Les rideaux sont également utilisés pour éviter l’écho à l’intérieur des pièces en réduisant la réverbération et en fournissant un son plus propre. Ils sont faciles à installer, nécessitent peu d’entretien et offrent une isolation thermique. Les rideaux insonorisants sont composés de divers matériaux tels que la laine de verre, la laine de roche, les mousses plastiques, les fibres naturelles et autres. Les rideaux sont généralement plus longs et plus lourds que les rideaux traditionnels, ce qui permet au produit de couvrir une surface maximale pour réduire les sons entrant. Selon les experts, l’ouverture d’une zone de 1 % pourrait laisser entrer jusqu’à 50 % du son du la source.

Note Covid-19 : La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché des rideaux insonorisés» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Notre équipe d’experts travaille constamment sur des données et des informations mises à jour sur les processus commerciaux liés aux acteurs clés qui valorisent le marché. Pour les stratégies et prévisions futures, nous fournissons une section spéciale concernant la situation du covid-19.

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur les rideaux insonorisés comprennent:

Surfaces acoustiques, Inc.

Amcraft Manufacturing, Inc.

Contrôle du bruit électronique

Flexshield Group Pty, Ltd.

Textiles des Grands Lacs

Hofa-Akustik

Kinetics Noise Control, Inc.

Joint sonore

Produits de sécurité Steel Guard, Inc.

Rideaux silencieux

Segmentation du marché :

Par type

Insonorisant

Réduction du bruit

Blocage du son

Par matériel

Laine de verre

Laine de roche

Mousses plastiques

Fibres naturelles

Par utilisateur final

Résidentiel

Commerciale

Industriel

Segmenté par région/pays :

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud et centrale

Éléments clés que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

Facteurs clés qui animent le marché

Les principales tendances du marché freinent la croissance du marché des rideaux insonorisants

Défis à la croissance du marché.

Principaux fournisseurs du marché

Analyse SWOT détaillée.

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial

Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

