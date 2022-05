Marché des revêtements pare-pluie en Asie-Pacifique | Tendances à venir, moteurs de croissance, opportunités et défis de l’industrie mondiale jusqu’en 2027

Le marché du revêtement pare-pluie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC plus fort de 8,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 418,57 millions USD d’ici 2027. La demande accrue de revêtements pare-pluie afin de protéger les bâtiments de diverses conditions environnementales est le facteur de croissance du marché.

Le vaste marché des revêtements pare-pluie en Asie-Pacifiquedocument est le meilleur pour connaître les tendances et les opportunités dans l’industrie DBMR. L’adoption du rapport d’étude de marché devient très essentielle pour les entreprises car elle prend en charge une meilleure prise de décision, la génération de revenus, la hiérarchisation des objectifs du marché et des activités rentables. La recherche et l’analyse effectuées dans le rapport commercial à grande échelle sur les revêtements pare-pluie en Asie-Pacifique avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Les estimations concernant la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans le rapport de marché de premier ordre sur les revêtements pare-pluie en Asie-Pacifique.

Le revêtement pare-pluie est une méthode pour offrir un sur-revêtement ou un revêtement d’un bâtiment afin qu’il puisse protéger le tissu et la structure du bâtiment contre les intempéries instables. Le système aide à créer une surface «plate» complète et est très utilisé pour différents projets de construction, où le système peut offrir d’excellentes performances sur une plus longue période et fournit une bonne infrastructure à la façade du bâtiment. L’augmentation des projets de rénovation de grands bâtiments à plusieurs étages et de constructions multifamiliales stimule la croissance du marché. La demande croissante de bâtiments écologiques pour stimuler le revêtement pare-pluie accélérera également la croissance du marché. Les revêtements pare-pluie personnalisés gagnent en popularité et ont une offre limitée, ce qui créera davantage de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché des revêtements pare-pluie au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Danpal, Sotech Optima, Proteus Facades, Cladding Corp, NVELOPE, CENTRIA, FunderMax, Middle East Insulation LLC., Euro Panels Overseas NV, Kingspan Group, TERREAL, CAREA Group, MERSON GROUP, Avenere Cladding LLC. ., HunterDouglas, Architectural Panel Solutions Limited, Bailey, ROCKWOOL International A/S, Tata Steel et DuPont, entre autres acteurs en Asie-Pacifique. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport Asia Pacific Rainscreen Cladding Market vous fournit des informations détaillées, des connaissances de l’industrie, des prévisions de marché et des analyses. Le rapport sur l’industrie mondiale du revêtement pare-pluie en Asie-Pacifique clarifie également les risques économiques et la conformité environnementale.

Étendue du marché et taille du marché du revêtement pare-pluie en Asie-Pacifique

Le marché du revêtement pare-pluie en Asie-Pacifique est segmenté en fonction de la matière première, du système et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en fibrociment, matériau composite, métal, stratifiés haute pression, terre cuite, céramique et autres. Les matériaux composites représentaient la part maximale, la Chine étant l’un des principaux fournisseurs de produits de revêtement pare-pluie. Par exemple, le matériau composite aérospatial chinois atteint 5,934 milliards avec une croissance de 10,92 % en 2018.

Sur la base du système, le marché est segmenté en systèmes ventilés, systèmes drainés et ventilés et systèmes à pression égalisée (modérée). Les systèmes ventilés représentaient la plus grande part de marché car ils apportent des solutions de revêtement pare-pluie à l’environnement chinois, ce qui, d’une autre manière, pourrait conduire au développement durable du pays. Par exemple, la plupart des bâtiments commerciaux en Chine utilisent le système ventilé, principalement parce que le matériau en terre cuite utilisé dans le système ventilé est très léger et respectueux de l’environnement avec la nature et possède une bonne propriété de résistance à l’eau, ce qui augmente encore la demande de ventilé. système en Chine.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Le segment commercial domine le marché en Chine, car étant un pays en développement, les activités de construction en Chine augmentent à un rythme plus élevé. Par exemple, un rapport a été publié par CBRE, l’un des principaux conseillers immobiliers, a déclaré que les investissements immobiliers commerciaux en Chine avaient atteint 37,6 milliards de dollars américains (251,7 milliards de yuans) en 2017, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente.

Marché Asie-Pacifique Revêtement pare-pluie: L’analyse régionale comprend:

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Le marché Asie-Pacifique Revêtement pare-pluie couvre les informations et résultats clés suivants:

Résumé exclusif : Statistiques de base sur le marché mondial des revêtements pare-pluie en Asie-Pacifique.

L’effet changeant sur la dynamique du marché des revêtements pare-pluie en Asie-Pacifique : la partie mondiale fournit des facteurs moteurs, des tendances, des défis et des opportunités; analyse post-COVID.

Affichez 2022 par type, utilisateur final et région/nation.

Évaluer l’industrie par segments de marché, pays/régions, fabricants/entreprises, part des revenus et ventes de ces entreprises dans ces différentes régions des principaux pays/régions

Comprendre la structure du marché Asie-Pacifique Revêtement pare-pluie en identifiant ses différents sous-segments.

Les chercheurs ont mis en lumière la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités.

Il offre des données massives sur les facteurs de tendance qui influenceront la progression du marché.

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché Asie-Pacifique du revêtement anti-pluie.

