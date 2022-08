Marché des revêtements optiques par grade, par industrie d’utilisation finale et par région – Tendances mondiales et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des revêtements optiques était de 13,02 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les progrès technologiques rapides dans le domaine des techniques de revêtement optique et de la fabrication, la demande croissante de dispositifs de revêtement optique efficaces dans les applications d’utilisation finale telles que l’électronique grand public et les investissements importants dans les activités de recherche et développement de nouveaux procédés de revêtement optique sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus de le marché mondial des revêtements optiques.

Avec la croissance massive de diverses entreprises axées sur la technologie, en particulier dans les industries aérospatiale et électronique, le besoin de composants optiques connexes a également augmenté. L’industrie des revêtements optiques est l’une de ces industries qui a émergé à la suite de cette industrialisation rapide et rapide. Les revêtements optiques ont été produits sous forme de multicouches à couches minces de divers matériaux à l’aide de techniques de dépôt spécifiques et sont appliqués à des composants optiques utilisés à des longueurs d’onde comprises entre l’UV et l’IR lointain. Ces revêtements sont déposés sous forme de multicouches à couches minces à l’aide d’une gamme de matériaux et de techniques de dépôt.

Le type de revêtement le plus basique est réalisé en superposant des métaux tels que l’argent, l’or et l’aluminium. De nombreuses applications de pointe utilisent des revêtements optiques pour augmenter la transmission tout en réduisant la réflexion. De plus, ces revêtements sont utilisés sur une large gamme de produits de consommation et d’instruments optiques de recherche en raison de leur polyvalence. La création de revêtements optiques est influencée par les tendances récentes dans les industries, notamment le photovoltaïque, la photonique, l’optique, les écrans, le traitement des données optiques, l’automobile et autres.

Les développements les plus récents dans la technologie et les applications de revêtement optique continuent de retenir l’attention des grandes entreprises. Un autre aspect important qui stimule de manière significative la croissance du marché est le financement et les investissements substantiels réalisés dans des projets et des activités liés à la recherche et au développement dans le domaine des techniques de revêtement optique innovantes et des procédés de fabrication.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché des revêtements optiques.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché et sur les obstacles à l’entrée de gamme et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Les acteurs clés incluent Optimax Systems, Inc., Cascade Optical Corporation, Alluxa, Inc., Materion Corporation, Abrisa Technologies, Schott AG, PPG Industries Inc., Newport Corporation, Nippon Electric Glass Co., Ltd et Artemis Optical Limited

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Électronique et semi-conducteur

Militaire et défense

Transport

Télécom/Communication optique

Infrastructure

Énergie solaire

Médical

Autres

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Dépôt sous vide

E- Beam Evaporation

Sputtering Process

Ion-Assisted Deposition (IAD)

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique .

Perspectives régionales du marché des revêtements optiques :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

MEA

objectifsdu rapport:

étude de la taille du marché mondial des revêtements optiques par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2019-2020) et aux prévisions (2022-2030)

Analyse de la structure industrielle du marché des revêtements optiques par identification de divers sous- -segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Benchmark du paysage concurrentiel

Analyse du marché des revêtements optiques basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial des revêtements optiques

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, n Lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

