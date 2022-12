marché des revêtements de protection passive contre les incendies est projeté à 10 897 987,13 milliers de dollars au cours des prévisions jusqu’en 2029

Le marché des revêtements de protection incendie passive dans l’industrie de la construction et la demande croissante de revêtements de protection incendie passive dans diverses industries sont quelques-uns des moteurs de la demande d’acide sulfurique sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché des revêtements de protection passive contre l’incendie devrait atteindre 10 897 987,13 000 USD en valeur d’ici 2029, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Les revêtements coupe-feu représentent le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de la demande croissante de l’industrie de la construction.

Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation et un scénario de chaîne climatique. La protection passive contre l’incendie (PFP) sont des composants d’un bâtiment ou d’une structure qui ralentissent ou empêchent le feu ou la fumée sans activation du système et généralement sans mouvement. Des exemples de systèmes passifs comprennent les toits et les planchers, les portes coupe-feu, les assemblages de fenêtres et de murs, les revêtements résistants au feu et d’autres assemblages de contrôle du feu et de la fumée. Les systèmes passifs de protection contre l’incendie peuvent inclure des composants actifs tels que des clapets coupe-feu.

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial des revêtements de protection passive contre les incendies sont:

3M, Hempel A/S, The Sherwin-Williams Company, Hilti Group, AkzoNobel NV, PPG, Kansai Paint Co.,Ltd, Jotun, Etex Group, GCP Applied Technologies Inc, Sharpfibre Limited, svt Holding GmbH, Rudolf Hensel Gmbh, Isolatek International Corporation, Contego International Inc., Isolatek International, productos pasivos contra incendios envirograf, no-burn inc., TEKNOS GROUP, CARBOLINE, Vijay Systems Engineers Pvt Ltd., entre autres.

Segmentation du marché des revêtements de protection passive contre les incendies :

Le marché des revêtements de protection incendie passive est segmenté en quatre segments notables, basés sur le type de produit, la technologie, l’application et l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

type de produit

Matériau

Cementic Revestimiento Intumescente Revestimiento

Ignífugo

Otros

En fonction du type de produit, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en matériau cimentaire, revêtement intumescent, revêtement ignifuge et autres. Le segment des revêtements intumescents devrait dominer le marché car les consommateurs y sont plus enclins car il offre une protection et un aspect esthétique à la structure métallique sur laquelle il est appliqué.

Technologie

Revêtement protecteur à base d’eau Revêtement protecteur

à base de solvant

Sur la base de la technologie, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en revêtement de protection à base d’eau et en revêtement de protection à base de solvant. Le segment des revêtements de protection à base d’eau représente la plus grande part de marché, car les revêtements à base d’eau offrent une bonne résistance à la chaleur et à l’abrasion et une excellente adhérence par rapport aux autres revêtements disponibles sur le marché.

Application

Pétrole et gaz

Construction

Aéronautique

Électricité et électronique

Automobile

Textile

Meubles

Stockage

Autre

Sur la base de l’application, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en pétrole et gaz, construction, aérospatiale, électricité et électronique, automobile, textile, mobilier, stockage et autres. Le segment automobile représente la plus grande part de marché, car il offre une sécurité de passage et un temps d’évasion pour les personnes à bord et sauve des vies, ce qui augmente finalement leur utilisation sur le marché.

Utilisateur final

Bâtiment et construction

Pétrole et gaz

Transport

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en bâtiment et construction, pétrole et gaz, transport et autres. Le segment du bâtiment et de la construction représente la plus grande part de marché en raison de diverses normes établies par les responsables gouvernementaux pour protéger la vie des gens au moment de la crise des incendies, car les revêtements de protection peuvent contrôler et résister au feu plus longtemps, ce qui augmente finalement son utilisation par le bâtiment et secteur de construction.

Le COVID-19 a eu un impact minime sur le marché des revêtements de protection incendie passive

La COVID-19 a touché plusieurs industries manufacturières en 2020-2021, provoquant des fermetures de lieux de travail, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. Cependant, le déséquilibre entre l’offre et la demande et son impact sur les prix sont considérés comme à court terme et devraient se redresser à la fin de cette pandémie. En raison de la perturbation des opérations de production dans diverses industries à travers le monde, la demande de revêtements de protection passive contre l’incendie a été considérablement réduite. De plus, avec les besoins en baisse constante du raffinage du pétrole automobile et de nombreuses autres industries, les marges des fabricants sont en baisse, qu’ils obtiennent de la fourniture d’acide sulfurique. Cependant,

DEVELOPPEMENTS récents

En mars, Dyneon LLC, une société de 3M, a annoncé l’acquisition de l’activité de Hitech Polymers Inc., un fabricant de polymères thermoplastiques spécialisés basé à Hébron et un fournisseur de services de compoundage thermoplastique payant. L’ajout de Hitech Polymers augmente la capacité de Dyneon à fournir plus rapidement de nouvelles solutions aux clients existants.

En juillet, The Sherwin-Williams Company a introduit un revêtement de sécurité incendie passive au sol révolutionnaire et pratique. Firetex M90/03 est conforme aux spécifications de certification de protection contre les incendies UL 1709. Le lancement d’un nouveau produit a ouvert de nouvelles opportunités commerciales pour l’entreprise.

Contraintes/Défis du marché des revêtements de protection passive contre l’incendie

Disponibilité d’alternatives moins chères

La disponibilité d’alternatives moins chères sur le marché agit comme une contrainte majeure sur le marché et réduit finalement la consommation de revêtements de protection contre le feu. Les revêtements de protection contre l’incendie sont comparativement plus chers que les autres produits d’extinction d’incendie car ces revêtements sont appliqués ou pulvérisés, ce qui nécessite des ressources humaines et du temps, ce qui rend les revêtements plus chers. Les consommateurs ont tendance à utiliser des matériaux alternatifs tels que des mousses résistantes à la chaleur et d’autres matériaux pour réduire les coûts qui seront encourus pour recouvrir toute la zone.

Volatilité des coûts des matières premières

Fluctuation des coûts des matières premières, les matières premières déjà utilisées dans les revêtements de protection incendie sont désormais disponibles à des prix plus élevés. Les matières premières, qui sont généralement des produits chimiques, sont en forte demande, ce qui rend difficile pour les fabricants de se procurer et de maintenir la disponibilité des matières premières. La préparation des matériaux de protection incendie est un processus complexe, la plupart des acheteurs demandant une légère différenciation en fonction de la structure dans laquelle ils sont utilisés pour obtenir des résultats idéaux sur le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse régionale / Perspectives du marché Revêtements de protection incendie passive

Le marché des revêtements de protection passive contre les incendies est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type de produit, technologie, application et utilisateur final sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Acide sulfurique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le Luxembourg, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Singapour, Malaisie, Australie et Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie en raison de la forte demande de l’industrie du bâtiment et de la construction. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante de batteries dans l’industrie automobile de la région.

La dynamique du marché des revêtements de protection passive contre les incendies comprend:

Industrie de la construction en pleine croissance

Le marché de la construction comprend un large éventail d’activités couvrant les projets de construction futurs, en cours et en croissance dans différents secteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la géotechnique (structures souterraines) et les superstructures dans les structures résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que les infrastructures de construction (telles que routes, chemins de fer et aéroports) et les infrastructures liées au transport pour la production d’électricité. La récession des projets à grande échelle se traduit déjà par un intérêt accru pour les projets du secteur privé. Les dépenses de construction résidentielle ont augmenté de près de 25 % en 2021 et les mises en chantier résidentielles devraient augmenter de 7 % en 2022.

Augmentation du champ d’application du revêtement de protection passive contre l’incendie dans diverses industries

La sécurité incendie est la pratique qui vise à réduire les dommages et les destructions causés par le feu passif. Dans les systèmes de protection incendie passifs, aucun système de sécurité incendie activé de l’extérieur n’est requis et même dans les systèmes incendie passifs, des extincteurs sont utilisés. Le système de protection passive contre l’incendie limite la propagation du feu pendant un certain temps. La protection passive contre l’incendie est un terme qui comprend un large éventail d’éléments et de pratiques. Dans le sens le plus myope, la protection passive contre les incendies fait référence aux matériaux incorporés dans les structures qui nous entourent et qui sont censés ralentir ou empêcher la propagation du feu.

Demande croissante de revêtements de protection contre les incendies à base d’eau

Les articles à base d’eau sont accessibles avec les propriétés exceptionnelles des produits individuels. Parallèlement à cela, les articles à base d’eau seront généralement marqués comme une réunion non exclusive, il existe différentes définitions. Chaque élément doit, en ce sens, être considéré indépendamment en fonction de sa capacité spécialisée. Beaucoup se sont concrétisés grâce à l’oubli et à la tromperie généralisés, proposés de temps à autre par les créateurs d’articles à base de soluble.

Imposition de directives gouvernementales favorables et de règlements de sécurité incendie

Les codes modèles font référence aux conditions préalables au plan de construction, au développement et à l’activité pour assurer le bien-être général, la sécurité et les atouts caractéristiques qui nous maintiennent, nous aident à « s’emboîter » vers le début quand il marque le plus la différence. Les lois sur la construction pourraient désormais offrir une assurance renforcée contre les périls des événements cataclysmiques et de l’oppression psychologique pour rendre nos réseaux plus forts, plus raisonnables et plus supportables à long terme, réduisant ainsi le coût des secours pour les propriétaires de bâtiments. Les codes modèles fournissent des conseils sur la meilleure façon de configurer, de fabriquer et de travailler des structures pour atteindre ces objectifs.

